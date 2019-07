Una empresa de comida a domicilio creó miles de sitios web falsos de restaurantes reales para vender más (y es legal)

Grubhub, una empresa de comida a domicilio en Estados Unidos, ha creado hasta 23.000 páginas web con nombres y comida de restaurantes reales. Con esto han conseguido que dichos restaurantes vendan más y en consecuencia ellos llevarse más comisiones por los envíos a domicilio. ¿El problema? La mayoría de restaurantes ni lo sabían, tampoco que les concedió el permiso cuando se asociaron con Grubhub.

La empresa, similar a Just Eat o Glovo en España, tiene colaboraciones con restaurantes de todo Estados Unidos para permitir la entrega a domicilio de sus platos. El problema es que muchos de estos restaurantes cuentan con escasa presencia online, por lo que es más difícil llegar a los clientes que se quedan en casa y quieren pedir a domicilio. La solución que Grubhub encontró fue conseguir que los restaurantes tuviesen presencia online, con o sin la ayuda de estos.

La comida del restaurante, los datos de contacto de Grubhub

Una investigación de News Food Economy demuestra que Grubhub posee más de 23.000 dominios (hay una lista completa) de restaurantes con nombres, platos y datos de sitios reales. El negocio aquí está en desviar los pedidos realizados mediante estas páginas web a Grubhub, por lo que ellos pueden llevarse la comisión correspondiente (hasta el 20% en el caso de Grubhub).

También hay que tener en cuenta que muchas veces los restaurantes cobran un extra si se ordena mediante estas plataformas, ya que si no ellos perderían algo de dinero por la comisión de la plataforma. Por lo tanto muchos usuarios prefieren pedir directamente al restaurante y no mediante Grubhub u otros servicios similares. Pero claro, en estas páginas web creadas por Grubhub no se indica nada de eso, los usuarios muchas veces piensan que están pidiendo directo al restaurante. De hecho, los número de teléfono no pertenecen siempre al restaurante real.

A la izquierda sitios web de Grubhub, a la derecha las páginas reales.

Las miles de páginas web creadas por Grubhub se basan en plantillas donde añaden el logo real del restaurante, fotos propias del mismo y más contenido para asemejarlo al máximo con el negocio real. A partir de ahí es cuestión de esperar órdenes, más ingresos para el restaurante y más comisiones para Grubhub, un negocio a priori perfecto.

Los términos y condiciones que nadie lee

Por sorprendente que parezca, Grubhub no ha cometido ninguna ilegalidad al hacerse pasar por restaurantes reales. Los restaurantes que se habían asociado con la plataforma de envíos a domicilio también dieron su consentimiento para que se crearan estas páginas web. Es lo que puede ocurrir cuando aceptas términos y condiciones o firmas contratos sin leerlos.

Tal y como ha indicado Grubhub en un correo oficial, no han creado estos sitios web sin el permiso de los restaurantes. "Teníamos una disposición muy clara en cada uno de nuestros contratos de restaurantes que decían que proporcionaríamos este servicio para traerles más pedidos". Y así es, dentro de los términos y condiciones de uso de la plataforma se especificaba que "puede crear, mantener y operar un micrositio ("MS") y obtener la URL de dichos MS en nombre del restaurante".

Las condiciones además indican que es algo opcional y el restaurante no tiene por que aceptar esta condición si no lo desea. Que existan ya más de 23.000 dominios registrados por Grubhub sólo indica que hay muchas personas que no han leído estas condiciones antes de firmarlas. En cualquier caso, las condiciones también indican que siempre que el propietario lo desee, la página web le es transferida para que la gestione por su propia cuenta.

¿Falta de claridad y comunicación? ¿Práctica comercial poco ética? Grubhub dice que ya no ofrece estas creaciones de sitios web desde el año pasado, aunque los sitios que se crearon antes de 2018 aún permanecen activos

Vía | Los Angeles Times