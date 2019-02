IBM se disculpa tras pedir a los candidatos a sus ofertas de empleo que dijeran su raza: "amarillo" y "mulato" entre ellas

La plataforma de empleo de IBM ha dado mucho que hablar estos días: un usuario desveló que al rellenar un formulario para uno de esos puestos de trabajo se encontró con un apartado en el que se le pedía seleccionar su "grupo étnico".

Si la pregunta ya era suficientemente delicada, las respuestas propuestas acababan siéndolo aún más, y en la lista desplegable aparecían palabras como "amarillo", "mulato" o "de color". IBM ha corregido el problema y ha pedido disculpas al respecto.

En ese menú aparecían otras opciones como "indígena", "negro", "caucásico" o "blanco", y ha sido tanto la pregunta como las posibles respuestas las que han desatado la polémica en una época en la que la diversidad de las empresas se ha puesto en tela de juicio.

.@ibm applied for a job on your career site. Aren’t these ethnic group labels a little antiquated? To make matters worse, I couldn’t submit my application w/o selecting an option. I ended up selecting “Yellow” and “Coloured.” @verge @NextShark @angryasianman #racism #ux #design pic.twitter.com/4YTS0uTssB