Hong Kong quiere recuperar su turismo tras el golpe de la pandemia. Su solución: regalar 500.000 billetes de avión

Hong Kong quiere sacudirse el recuerdo de la pandemia y recuperar el intenso flujo turístico del que disfrutaba su economía antes de que el COVID-19 entrase en escena. Y no le tiembla el pulso en el empeño. Su Junta de Turismo acaba de lanzar la campaña “Hello Hong Kong”, una ambiciosa ofensiva con la que la región quiere reafirmar que “está de nuevo en el mapa para los viajeros globales”. Su plato fuerte consistirá en el reparto de 500.000 billetes de avión gratuitos.

“Hong Kong está listo para recibir visitantes de todo el mundo otra vez con los brazos abiertos”, recalca el organismo. La campaña se lanza en un momento clave, después de que las autoridades chinas decidiesen reabrir la frontera con la región y en pleno cambio de estrategia de Pekín en su lucha contra la pandemia, dejando atrás la estricta política de “COVID Zero” que acabó desembocando en una inusitada ola de protestas en la calles y reactivando el flujo turístico.

Antes de la pandemia, Hong Kong recibía un intenso flujo de visitantes. Según Datosmacro.com, en 2019 la visitaron 23,7 millones de turistas llegados de otros países. Los datos varían en función de la fuente que se maneje, pero muestran una intensidad que —como reconoce a la CNBC Dane Cheng, directivo de la Junta de Turismo— llevará tiempo recuperar. Durante la crisis sanitaria quienes viajaban dentro y fuera del territorio se exponían a estrictas cuarentenas, con hasta 21 jornadas de aislamiento, restricciones y controles con pruebas PCR.

El organismo quiere ir engrasando ya la maquinaria turística con una pequeña ayuda. La campaña cuenta con que una parte relevante de los viajeros agraciados viajarán con acompañantes, por lo que confía en que los 500.000 billetes que regale acaben traduciéndose en más de 1,5 millones de turistas.

La campaña se financiará con el paquete de ayudas de 255 millones de dólares —235 millones de euros— que las autoridades ofrecieron a las aerolíneas ya en 2020. En su empeño por acelerar la recuperación del sector, la junta dedicará una suma considera a promoción, activará más de 16.000 puntos en los que se entregarán cupones para la hostelería y avanza un calendario con más de 250 eventos.

¿Cómo se organizará el reparto de billetes?

La información se desgrana en la web Hongkongairport.com, en la que se irá actualizando y concretando fechas, pero básicamente avanza un “sorteo de boletos” dividido en fases. En marzo se lanzará ya la primera para el mercado del Sudeste Asiático, en abril le seguirá una segunda centrada en China continental y en mayo se activará la tercera, enfocada en el Noroeste de Asia y el resto de mercados.

“Hello, Hong Kong!” We're ready to welcome you back.

Let’s follow Hong Kong stars like Aaron Kwok & Sammi Cheng to explore the city! We will also be giving away 500,000 free air tickets and vouchers to enjoy a welcome drink! More details: https://t.co/dWxOUhrCwX#HelloHongKong pic.twitter.com/APFjKozJY6