Qué está pasando en China: cómo Covid Zero le ha estallado en la cara al gobierno en forma de protestas

En China, millones de personas llevan casi tres años lidiando con cuarentenas, bloqueos, cierres y tests masivos. Es parte de su estrategia Zero Covid, un plan que el país lleva aplicando férreamente para contener el virus. Sin embargo, la gente allí ya no puede más. Si bien es raro que la gente descargue públicamente su enfado contra los líderes del Partido Comunista en China, la sociedad ha empezado a decir basta. Multitud de protestas se han celebrado en todo el país, con reuniones de manifestantes de grandes proporciones en Pekín y en el centro financiero de Shanghái.

¿El objetivo? Expresar su descontento y criticar la censura. Pero para muchos este movimiento va más alla: algunos están pidiendo directamente la renuncia del presidente Xi Jinping.

¿Qué está pasando? Cientos de personas se han reunido en Pekín durante horas, armados con sus pancartas y altavoces para manifestarse contra las políticas Zero Covid que han coartado la vida de millones de ciudadanos durante casi tres años. También se produjeron protestas en la ciudades de Shanghai, Chengdu y en las ciudades centrales de Xi'an y Wuhan, donde se originó el primer brote de Covid. Los videos publicados en las redes sociales muestran a cientos de residentes de saliendo a la calle, derribando barricadas y rompiendo puertas de metal.

Sin embargo, la situación se ha complicado con disturbios en las calles, tras una protesta en la ciudad noroccidental de Urumqi, donde se culpó a las políticas de cierre de Zero Covid por obstaculizar los esfuerzos de rescate en un incendio de una torre en el que murieron 10 personas. Las autoridades de China han negado esas afirmaciones, pero la gente ya grita abiertamente "¡Xi Jinping, renuncia!" y "¡Partido Comunista, renuncia!".

