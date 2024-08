Un joven heredó 700.000 dólares de su abuela y lo invirtió todo a una compañía. Era Intel horas antes de caer en picado

En el mundo de las finanzas y la bolsa posiblemente se encuentren algunas de las historias más escalofriantes con el preciado dinero como protagonista. Sucesos de gente que en cuestión de segundos pasó, de pensar en comprarse un jet privado, a comenzar a cavar su propia tumba. El siguiente relato todavía no ha terminado, y esa es la mejor parte para su protagonista. Sin embargo, los acontecimientos descritos dan una idea del miedo y estrés que debe estar pasando.

Intel se cae. Ocurrió la semana pasada. Primero llegó el anuncio de los despidos masivos del gigante de los semiconductores (un 15% de su fuerza laboral). Horas después, se confirmaba la salud de la compañía: se desplomaba en bolsa afrontando su mayor crisis en décadas tras haber llegado tarde a la IA.

Ese fatídico viernes de agosto, las acciones de Intel cayeron casi un 30%. Los profundos recortes, el brutal informe de ganancias y la consiguiente venta de acciones pusieron en la compañía en camino a lo que podría convertirse en su peor día desde que salió a bolsa en 1980.

Ajeno a todo esto, un usuario de Reddit ha querido compartir su historia de auténtico terror con una decisión tomada poco antes de que los acontecimientos llevaran a Intel a esa caída histórica.

La herencia de la abuela. El día anterior a la debacle del gigante de los chips, un usuario de reddit sube a Wallstreetbets con cierta emoción la decisión que ha tomado. La abuela había fallecido hacía dos meses y le había tocado en herencia de nada menos que 800.000 dólares. El joven se identifica como estudiante de tercer año en la universidad (cursando matemáticas) y explica que no necesita realmente la abultada cantidad.

“Siempre he oído hablar de gente que pierde su herencia por gastarla en basura en lugar de invertirla. Así que les dije a mis padres que no iba a gastar ni un centavo de ese dinero y que lo iba a invertir todo, y estaban orgullosos de mí”, cuenta. ¿Qué hizo exactamente? Puso 100.000 dólares en una cuenta de ahorros de alto rendimiento y compró acciones de Intel por valor de 700.000 dólares al abrir el mercado. “Pienso conservarlas durante una década, dependiendo de cómo se desempeñen”, recordaba.

Razones para invertir en Intel. Tal y como explicaba, eran varias, lo que hacía pensar que era una decisión meditada durante tiempo. Las principales las detallaba así:

El primer trimestre de 2024 sube un 9 % interanual

Intel ha estado invirtiendo y reestructurando fuertemente mediante la creación del negocio de fundición nacional para fabricar chips semiconductores para empresas de terceros.

Con Intel 3 en producción, se están fabricando semiconductores de vanguardia en EEUU por primera vez en una década. Intel recuperará el liderazgo en procesos a medida que Intel Foundry continúe creciendo.

Creo que el hecho de que Intel se esté posicionando como el mayor fabricante de semiconductores en los EE. UU. es enorme. El gobierno de los EEUU está priorizando fuertemente la producción nacional de semiconductores y, por lo tanto, está apoyando fuertemente a Intel como empresa con fondos de I+D.

Si NVIDIA o AMD alguna vez se ven obligadas a cambiar de fabricante debido al aumento de las tensiones/guerra entre China y Taiwán, Intel probablemente será el único o el mayor fabricante para NVIDIA y AMD.

Intel ha estado invirtiendo fuertemente en I+D. 5.9 mil millones de los 12.7 mil millones de ingresos del primer trimestre de 2024 se invirtieron en I+D.

Intel está en camino de superar su pronóstico de 40 millones de PC con IA enviadas para fines de 2024.

Se proyecta que el acelerador Intel Gaudi 3AI ofrecerá una inferencia un 50% más rápida y una eficiencia energética de inferencia un 40% mayor que NVIDIA H100 en los principales modelos de IA. EspañolCotización a un PER a futuro de 17,05.

Las tensiones geopolíticas acabarán jugando a favor de Intel más que de cualquier otra empresa de este sector.

Me gustan las acciones y creo que están realmente baratas en este momento :)

La caída de la inversión

24 horas después… Lo que ocurrió unas horas más tarde con Intel ya lo hemos contado, pero ¿qué pasó con el joven y su herencia? Aparece una actualización del hilo con un titular premonitorio “Definitivamente, elegí el día equivocado para comprar”.

En el mismo, el joven relata la jornada de pánico que está viviendo, “los dos últimos días han sido los más aterradores de mi vida. Mis padres todavía no saben que he perdido un tercio de mi herencia. Cada vez que hablo con ellos, pueden ver lo estresado que parezco y me siguen preguntando qué me pasa y no sé qué decir. ¿Cómo puedo explicarles esto? Mi única opción es mantener la posición durante una década”.

No solo eso. Además, en la actualización aclara que aunque la inversión haya salido mal al inicio, no es el fin, “reconozco que tomé una decisión innecesariamente meditada. He recibido muchos mensajes directos y notificaciones de Reddit que me ofrecen ayuda psicológica y números de línea directa para personas que se suicidan. Aprecio su preocupación. Voy a esperar a largo plazo".

Además, señala que muchas de las críticas recibidas han sido excesivas, “lamento si mi decisión los molestó y los hizo reflexionar sobre su situación financiera, no era mi intención. Agradezco todo el apoyo y críticas constructivas. Algunos de ustedes han sido realmente malos, pero está bien, sé que lo merezco. Voy a esperar y mantener l aposición durante una década y mi plan no ha cambiado. Intel tendrá éxito”, zanja.

Cuáles fueron las pérdidas. Si compró las acciones de Intel por valor de 700.000 dólares en la apertura del mercado, aquella suma correspondía a un coste base de unos 30,47 dólares por acción. Apenas 24 horas después, su inversión había bajado aproximadamente un 25%, y según el precio actual previo a la comercialización de Intel de 22,96 dólares por acción. Había perdido en 24 horas alrededor de 200.000 dólares de los 700K que invirtió.

Con todo, el Redditor ya ha dejado claro su intención de mantenerse en el puesto durante la próxima década. El tiempo dictará sentencia, ya que 10 años tampoco es un período garantizado para que las cosas mejoren. De hecho, Intel apenas se ha movido en los últimos 25 años.

Imagen | Slejven Djurakovic en Unsplash, Advantus Media Inc. and QuoteInspect, reddit

