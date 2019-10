Estados Unidos y China llegan a un "acuerdo parcial" en las negociaciones que buscan poner fin a su guerra comercial

Tras dos días de reuniones y algunas comentarios optimistas por parte del presidente Trump, Estados Unidos y China acaban de llegar a un "acuerdo parcial", que es un importante paso para pactar una posible tregua que pondría fin a la guerra comercial que hay entre ambos países desde hace poco más de año y medio.

De acuerdo a la información de Bloomberg, este acuerdo hará que China acepte volver a adquirir algunos productos agrícolas estadounidenses, mientras Estados Unidos detenga la imposición de aranceles a algunos productos de origen chino.

Este primer acuerdo busca sentar las bases para un acuerdo más amplio al que se buscaría llegar a finales de año, esto cuando los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reúnan nuevamente a negociar su relación comercial.

Cabe señalar que este acuerdo es de carácter de provisional, y aún está sujeto a cambios. El que se haga oficial dependerá de la reunión que el presidente Trump tendrá en unas horas con el viceprimer ministro de China, Liu He. Pero los analistas apuntan a que no habrá cambios y se mantendrá tal y como ha sido anunciado hasta el momento.

Entre los puntos que se señalan en este nuevo pacto, se encuentra la suspensión de nuevos aranceles que Estados Unidos tenía programados para aplicar a algunos productos chinos este próximo martes 15 de octubre. Lo mismo sucede con los aranceles que entrarían en vigor el 15 de diciembre.

Como bien señalan en Bloomberg, este acuerdo solucionaría algunas cuestiones a corto plazo, y las más urgentes, ya que podrían afectar la economía estadounidense de cara a la temporada navideña. Sin embargo, quedan pendientes temas más complicados como las acusaciones de Estados Unidos a China por robo de propiedad intelectual, transferencias forzada de tecnología y quejas sobre los subsidios industriales chinos. En este acuerdo parcial no se comenta nada de estos temas.

En las siguientes horas se espera que el presidente Trump ratifique este acuerdo parcial, y se prepare el camino para una tregua definitiva hacia finales de año. Pero como mencionaba, si nos basamos en los comentarios del mismo presidente, parece que todo marcha bien.

Good things are happening at China Trade Talk Meeting. Warmer feelings than in recent past, more like the Old Days. I will be meeting with the Vice Premier today. All would like to see something significant happen!

One of the great things about the China Deal is the fact that, for various reasons, we do not have to go through the very long and politically complex Congressional Approval Process. When the deal is fully negotiated, I sign it myself on behalf of our Country. Fast and Clean!