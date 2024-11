Elon Musk compró X por 44.000 millones de dólares y despidió al 80% de la plantilla: 2 años después sigue presumiendo de ello

Una de las complicadas tareas el nuevo presidente electo de EEUU ha encomendado a Elon Musk será iniciar un proceso de optimización de la Administración desde el nuevo órgano consultivo creado a su medida: el DOGE o Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Elon Musk no es un novato en eso de aplicar la tijera a organizaciones, tal y como un usuario se ha encargado de recordar desde una publicación de X en la que se indicaba: Elon Musk despidió al 90% de la plantilla de Twitter, y está funcionando mejor" y añadía el popular meme del mono disimulando en referencia a los empleados del gobierno.

Tijeretazo a X

El mensaje hace referencia a que, cuando el millonario completo la adquisición de Twitter por un total de 44.000 millones de dólares, aplicó una política de recortes muy agresiva, que se saldó con el despido del 80% de una plantilla inicial de 7.500 empleados, para quedar en poco más de 1.300 empleados en solo unos meses.

Lejos de pasar inadvertida, Elon Musk respondió a la publicación corrigiéndola. "80%, pero el argumento es válido". El nuevo objetivo de Elon Musk es aplicar un sistema similar para la Administración pública de EEUU, reduciendo su volumen para ahorrar unos 2 billones de dólares, tal y como prometió durante sus intervenciones durante la campaña electoral.

Una de las primeras cosas que Elon Musk hizo tras su llegada a Twitter fue eliminar el equipo de moderación de contenidos de la red social, algo que más adelante le ha traído algunos problemas en países como Brasil y Australia, por no disponer de una infraestructura para luchar contra las noticias falsas y los bulos que establece su legislación gobiernos.

Para completar el resto de despidos, el millonario aplicó el Efecto Ringelmann para formar los equipos de trabajo. Este fenómeno establece que añadir más personal a un departamento no incrementa su eficiencia en la misma medida, sino que se reparte la carga de trabajo. Por eso Musk procura reducir al mínimo posible el personal de sus empresas.

Alguna vez se la ha ido la mano

Entre los empleados y colaboradores de Musk existe una figura conocida como el "Algoritmo Musk" que aplica a cualquier área de la empresa en la que se necesita una optimización. Básicamente consiste en eliminar todo lo que se pueda de un departamento, un producto, un proceso, etc. Según esta norma, si una vez terminado el proceso de "recorte" no tienes que volver a poner un 10% de lo que has retirado previamente, es que no has recortado lo suficiente.

Eso ha provocado que, en el pasado, Elon Musk haya tenido que volver a contratar a parte del departamento de moderación de Twitter que despidió. Hace solo unos meses, la historia se repetía con personal del departamento de desarrollo de los supercargadores de Tesla que había despedido solo unos días antes. Despidió a demasiados y colapsó el departamento.

Una de las consecuencias del despido masivo de personal en Twitter es que, departamentos estratégicos como el de seguridad de X, cuentan con solo 20 empleados. Algo que no parece preocupar lo más mínimo a Elon Musk.

Desde que Elon Musk tomó el control de X, el tráfico que han generado sus usuarios ha ido en aumento, pero, curiosamente, el número de usuarios registrados ha bajado. Según datos de Statista, ha pasado de 368,4 millones de usuarios en 2022, a 335,7 en el primer trimestre de 2024. Lo que no cuenta esta gráfica es la reciente migración de usuarios de X a otras redes sociales como Bluesky.

