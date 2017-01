El efecto Pokémon y la resistente 3DS siguen tirando del carro de Nintendo en sus últimos resultados trimestrales

Nintendo nunca ha dejado de ser esa gran N como la llevamos bautizando tanto tiempo, pero sí es cierto que en los últimos meses a vuelto a ocupar titulares y a ganarse el hype sobre todo de los más fans de la marca y sus productos. Hoy Nintendo presenta resultados trimestrales y muestran unas cifras algo menores con respecto a lo anterior y a lo previsto.

Si bien es cierto que aún tendremos que esperar varios balances para notar el previsto empuje de la Nintendo Switch (a la venta a partir de marzo), durante este trimestre que va desde octubre hasta diciembre se esperaba percibir el de los juegos de móvil, concretamente Super Mario Run. Parece ser que no ha habido el tirón que se esperaba y los ingresos están por debajo de lo esperado, y esto hace que sean algo más pesimistas en cuanto a los ingresos obtenido de manera global durante el último año fiscal.

Pikachu y compañía siguen empujando

El pasado balance trimestral tampoco era demasiado alentador, dado que en los meses entre julio y septiembre se obtenían unos ingresos un 33% por debajo que el segundo trimestre de 2015, así como unas pérdidas de 57,1 millones de dólares (y no beneficios como en el mismo periodo del año anterior hubo beneficios).

En los tres primeros trimestres del presente año fiscal se ingresó un 38,1% menos que en el anterior

Los ingresos acumulados hasta este trimestre (en los nueve primeros meses del año fiscal) ascienden a 231,05 millones de dólares (215,79 millones de euros), lo cual está un 38,1% por debajo de lo obtenido en este periodo en el año anterior (373 millones de dólares / 348,39 millones de euros), aunque atendiendo a lo ingresado en el trimestre es sólo un 3,7% menor que el Q3 del año anterior y no se registran pérdidas como las que veíamos en el anterior.

Lo que detallan es que el efecto Pokémon sigue siendo lo que tira del carro hablando de un incremento de ventas en el software, siguiendo con un aumento de las mismas en las series para Nintendo 3DS que aún vinculan al empuje del lanzamiento de Pokémon Go (el pasado verano). De la consola portátil se han vendido 6,45 millones de unidades, algo más que en el mismo trimestre del año anterior (un 10% más) y bastante más que en el trimestre anterior, cuando se vendieron 2,71 millones.

En cuanto a la Wii U se han vendido 760.000 unidades, lo que es un 75% de descenso en ventas con respecto a 2015 en este periodo. Un descenso más acusado que en el anterior balance (53%) y también en las ventas de títulos de software (un descenso del 45% en ventas con respecto al 33% del anterior trimestre), algo que era lo esperado tras los últimos balances y al haber parado sus ventas.

¿Y qué tal ha resultado Super Mario Run? Se limitan a decir el número de descargas en los cuatro primeros días, que ascendió a 40 millones (a nivel mundial), pero nada de números aquí. Por lo que vemos en el detalle de ventas de títulos, el juego que sigue tirando y contagiando es Pokémon que ocupa los dos primeros lugares del podio, aunque Mario Kart 7 se queda con el bronce.

Nueva previsión y más agenda

Como decíamos al principio, los últimos resultados han hecho que desde Nintendo bajen un poco las expectativas en cuanto a ingresos para el próximo balance (que veremos al terminar marzo), disminuyendo las cifras esperadas en su previsión para el final del año fiscal. No obstante, esperan obtener un beneficio mayor así como más dinero por acciones.

Así, como complemento a las cifras del trimestre, Nintendo además ha publicado un informe complementario en el que se detallan las fechas de lanzamiento de software y hardware. Vemos algunos datos que ya sabíamos como la llegada de la Nintendo Switch en marzo con los juegos 'Legend of Zelda: Breath of the Wild' y '1-2 Switch', así como la fecha para 'Mario Kart 8 Deluxe' (24 de abril de 2017) y aproximaciones para 'Arms', 'Splatoon 2', 'Fire Emblem Warriors' y 'Super Mario Odyssey' (primavera, verano, otoño y vacaciones de 2017 respectivamente). También hemos sabido que habrá algunos retrasos los lanzamientos de juegos para móviles.

Para la estoica Nintendo 3DS hay algunas diferencias entre títulos según se trate de Estados Unidos y Europa. Algunos como 'Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King', 'Poochy and Yoshi's Woolly World' y 'Mario Sports Superstars' los veremos en ambos continentes durante el primer trimestre de 2017, pero los 'Yo-Kai Watch 2' sólo saldrán de momento en Europa la próxima primavera (entre otros).