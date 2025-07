El CEO de Starbucks quiere que todos vayan a trabajar a la oficina. Para él es fácil porque puede ir en jet privado

Back to Starbucks. Ese es el nombre que Brian Niccol, el actual de CEO de la popular cadena de cafeterías, puso al plan para revitalizar la empresa. Es un plan ambicioso y que, entre otras cosas, ha supuesto un cambio de rumbo en lo que al teletrabajo se refiere. Desde el año 2023, los trabajadores de Starbucks han mantenido un formato híbrido de tres días en la oficina, dos en casa. Eso va a acabarse porque, próximamente, serán cuatro días obligatorios.

Es una novedad que se ve de manera muy distinta cuando tú vas a la oficina en jet privado, claro. Empecemos por el principio.

De los tacos al café. Niccol fue CEO de Taco Bell hasta 2018. La sede de esta empresa está en Irvine, California, a 15 minutos en coche de la casa de Niccol en Newport Beach. En 2018 dejó Taco Bell para ejercer como CEO en Chipotle, cuya sede estaba en Denver, a 1.600 kilómetros de su residencia. Tres meses después de asumir el cargo, Chipotle cambió su sede a Newport Beach afectando en el proceso a 400 personas. En 2024, y tras revitalizar Chipotle, Niccol asumió el puesto de CEO de Starbucks con unas condiciones que no pasaron desapercibidas.

Un vistazo a… ELON MUSK VS JEFF BEZOS: LA GUERRA DE LAS GALAXIAS

Brian Niccol | Imagen: Starbucks

A la ofi sí, pero yo no me muevo. La sede de Starbucks y por lo tanto, el lugar de trabajo de su CEO, está en Seattle (Washington). Como empleado de la empresa, a él también se le aplicaba la política de ir al menos tres días a la oficina. La distancia que separa la sede de su casa es de 1.600 kilómetros, pero eso no es ningún problema porque la oferta contemplaba que "no se le pedirá que se traslade a la sede central de la empresa".

Entonces... En coche no va a ir, claramente. Son cerca de 19 horas de trayecto, según Google Maps, pero afortunadamente la oferta de empleo establecía que Niccol podía disponer del jet privado de la empresa para "viajes relacionados con el negocio de acuerdo con la política de viajes de la empresa, viajes entre su ciudad de residencia y la sede central de la empresa en Seattle, Washington y sus viajes personales de acuerdo con las políticas de la empresa, hasta un importe máximo de 250.000 dólares al año".

Imagen | Starbucks

Tres cuatro días. Ahora que sabemos el contexto, seguramente veamos de otra forma la carta que el CEO ha publicado recientemente. En dicho texto, Niccol explica que a partir del próximo año fiscal los empleados tendrán que ir a la oficina cuatro días en lugar de tres. Concretamente, de lunes a jueves. De momento, esta dinámica afectará a las oficinas regionales de Norte América, a los centros de soporte de Toronto y, cómo no, a la sede central en Seattle.

Si eres jefe, a la oficina. En febrero, Starbucks pidió a los jefes de equipo y managers de nivel VP que trabajaban en remoto que se reubicasen en Seattle y Toronto. Ahora ese requisito se aplicará también a los centros de soporte, cuyos líderes también tendrá que moverse a dichas ciudades.

¿Y todo esto por qué? Según Niccol, el motivo de reestablecer esta cultura de oficina es que "trabajamos mejor cuando estamos juntos. Compartimos ideas con más eficacia, resolvemos problemas difíciles de forma creativa y avanzamos mucho más rápido". Entre líneas puede leerse que se busca un aumento de la productividad.

El CEO afirma que comprende que no todo el mundo estará de acuerdo con esta medida, "pero como empresa basada en la conexión humana, y dada la magnitud del cambio que tenemos por delante, creemos que éste es el camino correcto para Starbucks". Tan claro tiene que el futuro pasa por la oficina que, en sus propias palabras:

"Si decides abandonar Starbucks por cualquier motivo, lo respetamos. Para apoyar a los que decidan «salirse», estamos ofreciendo un programa de salida voluntaria única con un pago en efectivo para los partners que tomen esta decisión."

Dos ritmos. Esto no es un problema para Niccol (al cual también se le debería aplicar esta política). Tiene todos los recursos de la empresa a su disposición para viajar y, de acuerdo a un portavoz de la empresa, se ha comprado una casa en Seattle. Esto de por sí ya demuestra que la vuelta a la oficina se hace a dos velocidades: la de los empleados, que pueden verse obligados a desplazarse a una ciudad más cara, renunciar a promociones o incluso dejar la empresa; y la de los altos ejecutivos, que pueden permitirse viajar en un jet privado o comprarse una casa en la ciudad que proceda.

Imagen de portada | TR

En Xataka | Starbucks hizo una apuesta muy fuerte en China para seguir creciendo. Los aranceles amenazan con llevársela por delante