La carrera contra el tiempo cuántico: Telefónica exhibe sus defensas en Barcelona

En algún momento los ordenadores cuánticos romperán los sistemas de cifrado actuales, y ese riesgo obligará a todas las empresas a repensar por completo sus protocolos de seguridad. Telefónica quiere anticiparse con la creación de un Centro de Excelencia, tal y como ha anunciado durante el MWC 2025.

Por qué es importante. La estrategia se centra inicialmente en lo que han denominado "criptoagilidad": desarrollar mecanismos que permitan a sus sistemas adaptarse rápidamente cuando las amenazas cuánticas se materialicen. Y este enfoque también pasará a ofrecerse a los clientes.

El contexto. Los avances en computación cuántica suponen una carrera contrarreloj para las telecos. Quien no tenga sus sistemas adaptados cuando las amenazas cuánticas se materialicen se quedará en situación de vulnerabilidad. Eso será cuando estos ordenadores alcancen la potencia suficiente para romper la criptografía actual.

Telefónica se enfrenta a esta transformación en pleno cambio de guardia, y no solo en la presidencia: Enrique Blanco, actual CTIO global, dejará la empresa a finales de marzo después de cuatro décadas, siendo reemplazado por Andrea Folgueiras. Ambos figuran en la imagen que encabeza este artículo.

Entre líneas. La estrategia de "criptoagilidad" que busca no solo proteger sus propias redes, sino convertirse en un proveedor de seguridad post-cuántica para terceros, abriendo una nueva línea de negocio.

Dicho de otro modo: este anuncio tiene ver que con la mejorar la seguridad, pero también con abrir una nueva línea de negocio.

Sí, pero. La operadora no ha especificado durante el anuncio la inversión destinada al nuevo Centro ni cuántos profesionales lo integrarán, aspectos clave para entender la magnitud real del compromiso más allá del anuncio.

El comunicado tampoco detalla plazos concretos para la implementación de las soluciones cuánticas.

Se limita a destacar que trabajan en ello como parte de su estrategia de futuro.

Preguntados los portavoces por Xataka sobre esta cuestión, Blanco no dio cifras ni plazos concretos, pero sí explicó que llevan una década trabajando en este campo, haciendo pruebas limitadas en zonas como Madrid o Vizcaya. Limitadas en distancia ("no más de 70 kilómetros") o en el uso de algoritmos incipientes, pero no maduros.

Enrique Blanco al final de la presentación, dando las gracias a los medios por "su respeto" en estas últimas semanas en Telefónica. Imagen: Xataka.

"Tenemos mucho conocimiento en tecnologías cuánticas, estamos empezando a hacer tecnología aplicable. Y empezamos a tener industria interesada en este tipo de servicios, clientes con los que trabajar de forma monográfica", ha dicho Blanco.

Ha añadido que "ojalá dentro de tres, cuatro o cinco años tengamos un número muy relevante de técnicos que estén gestinando servicios, sensórica y computación cuántica. El centro está aprobado, empezaremos a dotarlo de recursos de Telefónica y de fuera de Telefónica".

En detalle. La operadora ha presentado tres demostraciones prácticas en su stand del MWC bajo el nombre 'Quantum-Safe Networks':

Un submarino ROV operado remotamente desde Barcelona hasta Gran Canaria usando redes 5G con cifrado post-cuántico, manteniendo baja latencia incluso bajo el agua.

Contadores inteligentes con eSIM protegidas mediante algoritmos quantum-safe, evitando que futuros atacantes puedan suplantar operadores o manipular mediciones.

Dispositivos IoT con cifrado post-cuántico gestionados desde la plataforma Kite.

Imagen: Telefónica.

En cifras. Este movimiento forma parte de una transformación más amplia que ya ha permitido a Telefónica reducir su consumo energético un 7,9% desde 2015, mientras el tráfico se multiplicaba por 9,3.

La operadora gestiona una red que llega con fibra a 180 millones de hogares y ha desplegado 5G SA en cuatro países clave: España, Brasil, Alemania y Reino Unido.

¿Qué falta? Queda por ver si Telefónica conseguirá atraer el talento necesario en un campo altamente especializado donde las grandes tecnológicas de todo el mundo compiten por los mejores expertos en física cuántica e ingeniería.

El éxito dependerá también de su capacidad para establecer alianzas con centros de investigación y empresas tecnológicas punteras, ya que difícilmente podrá desarrollar toda la tecnología internamente.

Y ahora qué. El Centro coordinará las líneas de innovación de las distintas áreas de la teleco, promoverá nuevas soluciones y activará acuerdos tecnológicos con terceros, según ha explicado Telefónica durante su presentación.

Mientras tanto, Telefónica continúa avanzando en la hiper-automatización de su red a través del programa ANJ, con el objetivo de alcanzar este año el nivel 4 de autonomía en determinados procesos, permitiendo que la red tome decisiones complejas por ella misma.

