BYD no solo es un gigante de la automoción: también tiene un batallón de empleados que ensamblan dispositivos para Apple

A pesar de los esfuerzos de Apple por diversificar la producción de sus productos, la mayoría siguen saliendo de instalaciones en China. Sabemos que la compañía de Cupertino confía en una variedad de socios con presencia en el gigante asiático, como Foxconn, Pegatron y Luxshare. Ahora bien, a principios de este año Tim Cook hizo una publicación en la re social china Weibo y mencionó a BYD como uno de sus proveedores.

Más tarde salió a la luz que el ejecutivo estadounidense se había reunido con Wang Chuanfu, CEO de BYD, pero todo más allá de eso era un misterio. Como sabemos, Apple es una de las tecnológicas más herméticas del planeta, por lo que conocer detalles acerca de sus negocios o cadena de suministro es un desafío enorme. No estaba claro qué tan importante era el vínculo entre el grupo chino y la tecnológica estadounidense.

El batallón de BYD que trabaja para Apple

Un artículo publicado recientemente por The Wall Street Journal arroja algo más de claridad sobre este tema. Las fuentes consultadas por el periódico señalan que BYD se ha convertido en uno de los principales ensambladores de iPad. En cifras, la firma china emplea a unos 10.000 ingenieros para esta tarea. Además, están involucrados otros 100.000 empleados en el proceso que denominan como “cadena de la fruta” en referencia a Apple.

Curiosamente, la relación entre Apple y BYD no es reciente. Se menciona que el fabricante automotriz dijo en 2019 que había ingresado con éxito en la cadena de suministro de un importante cliente norteamericano. En este sentido, algunos analistas no temen en asegurar que ese cliente era Apple y que la compañía se refería al ensamblaje del iPad, pero no está claro cuál de los modelos de la tableta ha estado ensamblando BYD en China.

En cualquier caso, este vínculo no pasa desapercibido. Cuando pensamos en BYD, lo primero que se nos viene a la cabeza son sus coches eléctricos. Es que estamos hablando del mayor fabricante de este tipo de vehículos en China y de uno de los principales competidores de Tesla a nivel global. Sin embargo, sus negocios van más allá de la movilidad. BYD, de hecho, comenzó fabricando baterías y otros componentes para dispositivos móviles en 1995.

La compañía china no entró de lleno en mundo automotriz hasta 2003 tras la adquisición de una firma llamada Qinchuan. En la actualidad, la mayor parte de los ingresos de BYD provienen de la venta de coches, pero parece no descuidar sus otras áreas de negocio, como la fabricación de dispositivos para terceros. Apple y BYD también colaboraron en el difundo “Apple Car”, iniciativa que ayudó a desarrollar las modernas baterías Blade.

Imágenes |

En Xataka | La dimisión de Pat Gelsinger colma el vaso de Intel. La pregunta es si la mayor crisis de su historia tiene solución