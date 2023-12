Tras el auge y caída, el teletrabajo se ha normalizado al fin en España: un 13,8% de los empleados ya están en remoto

El empeño de las empresas por volver a unas oficinas que debían seguir pagando aunque estuvieran vacías ha provocado que el esquema laboral de los últimos años haya migrado de presencial a teletrabajo y, ahora, predomine el modelo de trabajo híbrido en el que se trabaja entre dos y cuatro días en la oficina y el resto se teletrabaja desde casa.

En este sentido el teletrabajo mantiene una cuota razonablemente buena teniendo en cuenta ese giro hacia el trabajo híbrido que están tomando mayoritariamente las empresas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de presentar los resultados de su encuesta Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares que refleja el impacto que mantiene el teletrabajo en España.

El trabajo 100% remoto baja, pero el híbrido mantiene el teletrabajo. La encuesta del INE sobre el uso de la tecnología en los hogares en 2023 ha dejado constancia del impacto que todavía mantiene el teletrabajo entre la población activa en 2023. Con la flexibilización de las medidas de contención de la COVID-19 en 2021, la incidencia del teletrabajo comenzó a caer, pero el cambio al modelo híbrido ha frenado la tendencia.

Pese a estas caídas provocadas por la vuelta a la oficina, los datos apuntan a que el trabajo 100% en remoto se mantiene en unos valores similares a los de 2022. En 2023, el 13,8% de la población activa entre 16 y 74 años que se encuentran ocupadas han trabajado desde casa en el último año. Solo un 0,2% menos que en 2022.

Teletrabajo opcional y empresas sin teletrabajo. La encuesta del INE también deja datos sobre la implantación del trabajo híbrido opcional y el presencial con una pregunta específica enfocada a aquellas personas que, aunque sus empresas les permiten teletrabajar algunos días, prefieren no hacerlo.

Un 17,4% de la población activa no teletrabaja aunque en sus empresas sí les permiten hacerlo. El mayor porcentaje lo monopoliza el trabajo presencial sin opción a trabajar en remoto con un 65% de empleados que no han podido teletrabajar porque su empresa no lo permite.

El teletrabajo va unido al porcentaje de población activa. Si segmentamos los datos por comunidades autónomas, aquellas con una mayor concentración de grandes empresas son las que registran mayores tasas de teletrabajo. Encabezan la lista Madrid con un 24% de sus ocupados teletrabajando y Cataluña con un 19,4%. Entre ambas suman el 32% del total de la población activa nacional. La Comunitat Valenciana se lleva el bronce con un 13,7% de sus empleados teletrabajando. En estas comunidades, se teletrabaja 3,1 días a la semana de media, calcando el porcentaje que se registraba en 2022.

A la cola en teletrabajo encontramos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un 2,3% y 3,5%, seguido por Cantabria con un 3,5% y Castilla-La Mancha y Baleares con una implantación del 4,5%.

Trabajo de alta velocidad. El estudio realizado por el organismo oficial también revela las condiciones de conexión a Internet sobre las que se teletrabaja. Según la encuesta, el 96,4% de los hogares españoles cuenta con acceso a internet, lo que supone un 0,3% más que en 2022.

El 83,1% de los hogares españoles cuentan con conexión a internet por banda ancha fija mediante fibra óptica, cable, satélite o ADSL. Un 13,4% de los hogares cuentan con acceso a internet mediante conexión móvil con 3G, 4G o 5G.

En Xataka | Un sobresueldo por volver a la oficina y comer con los compañeros: la idea de Japón para desincentivar el teletrabajo

Imagen | Pexels (olia danilevich)