Amazon anuncia mejoras salariales para sus empleados en Madrid, CC.OO. las rechaza: "Esas condiciones empeoran a las actuales"

La huelga de Amazon España en el centro logístico de San Fernando de Henares, la primera de la compañía en nuestro país, ha tenido lugar como protesta de los empleados ante el parón de las negociaciones de un nuevo convenio y la intención de la empresa de adoptar el convenio sectorial, que según CC.OO. empeora las condiciones laborales actuales.

Ante este paro convocado para el 21 y el 22 de marzo, y que está teniendo un 98% de seguimiento según Douglas Harper, delegado de CC.OO en Amazon, la empresa americana ha emitido un comunicado en el que anuncia las nuevas condiciones para sus empleados:

"Todos los empleados del centro de San Fernando de Henares recibirán un aumento sobre su salario base a partir del 1 de abril, que irá del 1,6% al 5,6% anual como parte de las nuevas condiciones del centro. Los empleados que comiencen a trabajar con nosotros recibirán un salario bruto anual de 19.790 €, que supone un 2,5% más que el de las condiciones actuales. Un empleado de nivel inicial con una antigüedad en Amazon de 4 años ganará anualmente 21.041 € brutos, lo que representa un aumento del 5,6% en comparación con las condiciones anteriores".

Además, el Director General de Operaciones en España e Italia, Fred Pattje, ha subrayado el compromiso de la empresa con el país y con sus trabajadores:

"Para atraer continuamente a los mejores empleados, nos comprometemos a garantizar que la retribución que ofrecemos sea siempre competitiva, al mismo tiempo que seguiremos participando en un diálogo diario directo con nuestros empleados y continuaremos garantizando las mejores condiciones laborales, un gran ambiente de trabajo y oportunidades de carrera profesional. Amazon ha invertido en España 500 millones de euros, ha creado más de 1.600 empleos fijos y sigue comprometido con España.”

El propio Douglas Harper nos cuenta que se ha enterado de este comunicado hace escasos minutos por la llamada de otro periodista. "A nosotros no nos han dicho nada. Es algo unilateral. Entiendo que para Amazon la representación legal de sus trabajadores no tiene validez y cree que no tiene que negociar con nosotros. Pero no están en Estados Unidos, están en España, y ha de cumplir la legislación española, sea Amazon o sea quien sea".

"Lo que nos dan por un lado es menos de lo que nos quieren quitar por otro"

Sobre si, pese a unilateral, CC.OO. se da por satisfecha con esta mejora de las condiciones, la respuesta es negativa. "Ellos dicen que quieren subir un 1,6% el salario. De acuerdo, pero hay otras condiciones laborales que también son salario. Por ejemplo, con el convenio sectorial no te pongas malo dos semanas o tengas un accidente, porque de los primeros quince días no vas a cobrar nada, y actualmente sí lo cobramos. Eso ya sería más dinero perdido que la subida salarial del 1,6%".

CC.OO. considera que la subida salarial anunciada por Amazon forma parte de unas nuevas condiciones en las que el trabajador termina perdiendo respecto a las actuales

Un empleado de Amazon con quien hablamos ayer sobre esta huelga trabaja como especialista, lo que se conoce internamente como categoría T2. "A esos especialistas Amazon se los quiere cargar, pasándolos a mozos de almacén". La reducción económica para sus salarios sería de un 10% anual, unos 2.500 euros. Actualmente, el 10% de la plantilla de San Fernando ostenta este rango. "Lo que nos dan por un lado es menos de lo que nos quieren quitar por otro".

Asimismo, Amazon ha indicado otros beneficios en las condiciones laborales, como un seguro médico privado, un plan de pensiones de empresa, seguro de vida y accidentes y descuentos para empleados, así como el programa Career Choice mediante el que financia cursos de formación a sus empleados.

Sobre la huelga, desde CC.OO. se han mostrado plenamente satisfechos por el seguimiento del 98%. "Ha sido un éxito total, solo han entrado veinte a trabajar, entre ellos, mi jefe saltando la valla. Veinte en la planta es prácticamente como si no hubiese entrado nadie", concluye Harper.