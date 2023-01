"Entre 90.000 y 900.000 dólares": cómo Netflix y Tesla se saltan la ley que obliga a dar el sueldo en las ofertas de empleo

Cuando una persona busca trabajo debe enfrentarse a numerosos obstáculos. Algunos pueden ser la competencia con el resto de personas que presentan solicitudes a una misma oferta laboral, la correcta redacción del currículum vitae que se envía a los ofertantes de empleo, la realización de la entrevista y las pruebas de selección y la gestión del estrés y las expectativas durante todo este proceso.

Además, la omisión del salario en las ofertas de empleo constituye otro obstáculo que afecta especialmente a las mujeres. En este sentido, el estado norteamericano de California obliga actualmente a las empresas a especificar la remuneración concreta o estimada en sus ofertas de trabajo. Sin embargo, ciertas firmas están eludiendo este requerimiento de forma ladina.

Un salario entre los 90.000 y los 900.000 dólares. Según un estudio publicado recientemente por la plataforma Comprehensive.io, Netflix y Tesla están incluyendo horquillas salariales anuales muy amplias en sus ofertas de trabajo. Por ejemplo, en el primer caso, una oferta de trabajo para el puesto de ingeniero software tiene adjudicado un salario que va desde los 90.000 hasta los 900.000 dólares al año. Y en el segundo caso, la firma de Elon Musk ofrece, para un puesto similar, un salario que va desde los 83.200 hasta los 417.000 dólares anuales.

Bandas salariales demasiado amplias. El informe se ha llevado a cabo a través del análisis de alrededor de 53.000 ofertas de empleo realizadas por 700 compañías del sector tecnológico, concluyendo que la horquilla salarial media de las ofertas va desde los 130.000 hasta los 200.000 dólares anuales. Según Roger Lee, confundador de Comprehensive.io, existen empresas que, deliberadamente, incluyen una horquilla salarial “muy amplia”, decisión que para muchas personas no estaría en consonancia con el espírituo de la ley, según afirmó en declaraciones a Bloomberg.

Perplejidad de los solicitantes de empleo. Una de esas personas es Christie Allen, perteneciente al equipo de Recursos Humanos de HashiCorp, quien publicó un ‘tweet’ criticando la oferta de Netflix que hemos mencionado anteriormente: “Vi una oferta de empleo para el puesto de Ingeniero Software en una bonita y prestigiosa organización que, orgullosamente, mostraba una horquilla salarial de 90.000 a 900.000 dólares. ¿Cómo puede ayudar eso?”.

Más trabas. Se trata de una decisión por parte de las firmas que dificulta el objetivo de la transparencia salarial, que es reducir la brecha de género. En este sentido, tal y como explicó Shelly Holt, responsable del departamento de Recursos Humanos en PayScale, en un reportaje publicado por la BBC en septiembre de 2021, la transparencia favorece la igualdad salarial ya que, en general, las mujeres no acceden a negociar un salario y se las penaliza más duramente cuando demandan un aumento del mismo.

No es la primera vez. Por otro lado, esta práctica ya fue llevada a cabo por ciertas empresas en Nueva York, donde se aplica una ley de transparencia salarial desde 2021, algunas de las cuales ofrecieron bandas salariales con una variación de dos millones de dólares, según informó Bloomberg el pasado mes de noviembre.

Hay empresas que no están convencidas. Sin embargo, no es la única fórmula que determinadas firmas emplean para no especificar el salario correspondiente a sus ofertas de empleo. Según un artículo publicado por la BBC en septiembre de 2021, algunas firmas como Johnson & Johnson y Nike, impidieron a los trabajadores de Colorado (cuya ley de transparencia salarial entró en vigor a comienzos de ese año) solicitar sus puestos de trabajo.

No hay vuelta atrás. Por otra parte, mostrar una banda salarial excesivamente alta para un puesto de trabajo no parece que vaya a impedir la extensión de la ley de transparencia salarial. En este sentido, Washington será el próximo estado norteamericano en aplicar una norma similar, y en Europa, Bruselas trabaja en una ley que obligue a las firmas a informar acerca del salario en las ofertas de empleo, así como a facilitar a los trabajadores una explicación sobre los criterios utilizados para definir su remuneración.