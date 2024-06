1.100 estudiantes se niegan a trabajar en Google o Amazon. El boicot a Israel sube de intensidad en Silicon Valley

Los estudiantes de carreras STEM (acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics) de las universidades de EEUU, están en pie de guerra contra las empresas que hayan firmado contratos de colaboración con el gobierno de Israel.

La protesta pretende añadir más presión sobre las grandes empresas tecnológicas norteamericanas que mantienen la infraestructura en la nube del gobierno de Israel. De esta forma, estudiantes de prestigiosas universidades como Stanford, UC Berkeley, la Universidad de San Francisco o la Universidad de Cornell entre otras, rechazan aceptar empleos de empresas como Google o Amazon, que mantienen sus contratos de infraestructura con Israel.

Estudiantes comprometidos con Gaza. Como respuesta a los ataques de Israel y contra la población de Gaza, más de 1.100 estudiantes y jóvenes recién graduados han firmado un compromiso por el cual no aceptarán empleos o prácticas en Google o Amazon hasta que estas empresas rompan sus vínculos con Israel.

La iniciativa surgió en forma de manifiesto por parte de la organización No Tech for Apartheid (NOTA), una coalición de empleados de tecnología, activistas del movimiento MPower Change y el grupo Jewish Voice for Peace. Todos ellos se han mostrado muy activos desde el inicio de las operaciones militares israelís en Gaza.

Project Nimbus en el ojo de la polémica. Una de las demandas más insistentes de los estudiantes que han firmado el compromiso es que tanto Google como Amazon boicoteen y rompan los contratos con Israel sobre Project Nimbus. Este proyecto de transformación digital de gobierno de Israel consiste en la creación y desarrollo de una estructura gubernamental segura en la nube, que se almacenaría dentro de sus fronteras.

Esta nube alojaría toda la información estratégica de Israel sobre finanzas, sanidad, transporte y educación de Israel. Quedando al margen la información más sensible y confidencial. Según publica el británico The Guardian, Google habría firmado un contrato de 1.200 millones de dólares con Israel por esta infraestructura de procesado de datos en la nube.

Google y Amazon se quedan sin cantera. Según datos de College Transitions, Google y Amazon son los principales empleadores de los nuevos graduados que han salido de las universidades de cercanas de Stanford y Berkeley, con más de 700 nuevos empleados. Sin embargo, el compromiso que han firmado muchos de estos recién licenciados podría hacer peligrar la cantera de nuevos talentos de las tecnológicas.

Muchos de estos estudiantes se adhirieron al compromiso tras participar en los campamentos de protesta que se instalaron en los distintos campus de las universidades.

Protestas dentro y fuera de las empresas. Las protestas protagonizadas por la organización No Tech for Apartheid no se han limitado al ámbito universitario. En los últimos meses numerosas protestas se han sucedido en las distintas oficinas de Google y Amazon. Sundar Pichai se refirió a ellas como un error en la interpretación de la cultura de Google, dejando claro que no permitiría que las opiniones personales de sus trabajadores interfieran en la estrategia de Google.

Las protestas en Google se saldaron con más de 50 empleados despedidos por irrumpir en las oficinas de la compañía e interferir en el desarrollo del trabajo de sus compañeros.

En Xataka | El buscador de Google no se ha roto: lo ha roto Google a propósito y sus usuarios están pagando las consecuencias

Imagen | Unsplash (Rajeshwar Bachu, Nathan Dumlao)