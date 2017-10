Un enorme agujero ha aparecido en mitad de la Antártida, y ningún científico tiene una explicación clara del porqué

El 9 de septiembre del mes pasado un satélite de la NASA detectó algo inusual en la Antártida, de repente un agujero de 257 kilómetros de ancho había aparecido en medio de la nada. No es que se haya desprendido un trozo de hielo por el calentamiento del mar, sino que se ha derretido un enorme área en mitad de un desierto congelado. Ha ocurrido más veces, pero nunca en una ubicación tan peculiar.

Según indica el físico atmosférico Kent Moore, este agujero no sólo es inmenso, sino también inusual en su ubicación. Normalmente, un agujero de este tipo aparecería en las zonas "cálidas" de la Antártida costera, donde es mas probable que se produzca un deshielo. En esta ocasión lo ha hecho en el corazón de la Antártida. Es por eso que de momento no hay una explicación exacta sobre su origen.

Parece como si se hubiese perforado de un puñetazo directamente el hielo.

Imagen de la NASA donde se aprecia el enorme agujero.

Polinias: cómo y por qué surgen este tipo de agujeros en los polos

Normalmente un espacio abierto que contiene agua y está rodeado por gruesas capas de hielo se llama polinia. Este término se utiliza para designar a las zonas marítimas de los polos que no llegan a helarse a lo largo de todo el año. Se suelen formar o bien porque simplemente hace demasiado calor como para crearse una capa de hielo, o bien porque el viento catabático o las corrientes oceánicas alejan el hielo de la costa adelgazando la capa de hielo y creando un agujero. Es un proceso natural al que los científicos están acostumbrados.

Ejemplo de Polinia en la costa antártica.

Esta polinia es recurrente en el Mar de Weddell, apareció por primera vez en los años setenta. Tras cuarenta años congelada ha vuelto a aparecer en 2016 en el mismo lugar durante unas semanas. Ahora en setiembre de este año, ha vuelto a aparecer. No tenían indicios de que se estuviese formando este agujero y según Kent Moore, si no hubiese sido por los satélites, no se habrían enterado de su existencia.

¿Es el cambio climático el culpable de este agujero?

Lo más lógico sería culpar al cambio climático de la aparición de este agujero en la Antártida, pero no hay que apresurarse. Las polinias aparecen por causas naturales y puede haber sido simplemente por la erosión del viento sobre una zona de la capa de hielo más débil.

Independientemente de eso, este agujero tiene implicaciones para los cuerpos naturales circundantes. Una vez que el hielo marino se derrite se genera un enorme contraste de temperatura entre el océano y la atmósfera. El agua más densa y fría se hunde en el fondo del océano, mientras que el agua más caliente sale a la superficie.

Vía | Motherboard

