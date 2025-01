Ante un riesgo cada vez mayor de que la gripe aviar llegue a España, el Ministerio ha tenido una idea: encerrar a todas las gallinas

Estamos rodeados. O, mejor dicho, la gripe aviar nos tiene rodeados. Con positivos en Francia y Portugal, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sabe que es cuestión de tiempo que los positivos estallen en España.

La misión ahora es retrasarlo todo lo que se pueda.

¿Qué dice el Ministerio? No se andan con rodeos: "durante los últimos meses se han detectado brotes de influencia aviar de alta patogenicidad en aves de corral, cautivas y silvestres [...] en la zona centro y norte de Europa". Y la situación ha ido a peor.

"En particular, en las últimas semanas se ha producido un aumento en el número de casos detectados [...] lo que indica una tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España", continúan. Todo eso, "hacen recomendable aumentar el nivel de riesgo a nivel nacional y aplicar medidas de mitigación de riesgo".

Lo que implica todo esto. En cuanto a medidas, el Ministerio ha puesto en marcha toda una serie de medidas: cosas como prohibir la "cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral", la "cría de aves de corral al aire libre" o, incluso, "dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres".

No obstante, la norma abre la puerta al uso de pajareras u otros dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres.

Un inconveniente... necesario.

¿No estaremos exagerando? Como decía Eloy Ureña, responsable del sector avícola de la COAG, en elDiario.es, "la decisión del Ministerio puede ser un inconveniente para quienes tienen ponedoras, pero es peor tener un positivo, porque mueren y porque suponen una pérdida relevante para la explotación".

Y, por supuesto, no estamos hablando de un futurible. Y no lo es porque, ahora mismo, el mundo vive el mayor brote de esta gripe jamás registrado. Eso nos da ejemplos para casi todo. En EEUU, sin ir más lejos, los incontrolables brotes del virus han provocado un desabastecimiento de huevos como no se recuerda.

En California, sin ir más lejos, la docena ha alcanzadlo los 8,97 dólares: el precio medio de una docena en el país en enero de 2002 era de 1,93.

En Portugal, los sacrificios ya han empezado y el riesgo de que la mecha prenda en España es más grande cada día que pasa.

Imagenes | Rowan S | Chris Boland

En Xataka |