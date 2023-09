Resulta que después de septiembre, venía el mes de julio: España va a vivir el inicio de octubre más cálido en 73 años

Las cartas están sobre la mesa. Un episodio de temperaturas excepcionalmente altas para la época del año en la que estamos: durará, especialmente en la mitad sur de la Península y en Canarias, durante la semana que viene.

Las temperaturas medias estarán entre 3 y 6 ºC por encima de lo normal y las precipitaciones, como es lógico, bajo mínimos.

¿El veranillo de San Miguel? Sí y no. Como ya decíamos, el veranillo de San Miguel no existe. Basta mirar los datos para comprobar que, con las temperaturas de los últimos 30 años en la mano, no hay ninguna anomalía de temperaturas en torno al 29 de septiembre.

Es cierto, no obstante, que en cuanto hay unos días de estabilidad atmosférica las temperaturas suben. Pero eso no se debe a ningún veranillo, sino a que septiembre y principios de octubre son meses muy variables. Lo que ocurre es que no es eso lo que estamos viendo ahora mismo.

Lo que estamos viendo es un verano cada vez más largo. Es decir, se trata del tradicional "horno ibérico" veraniego (aunque a poca potencia) y la llegada de una abyección de aire caliente. Es decir, se trata de una masa de aire muy cálida que nos va a poner en una situación histórica.

¿Histórica? ¿No estaremos sobreactuando? A veces confundimos "histórico" con "extremo" y no, al menos estos días no será el caso. Estamos a finales de septiembre y principios de octubre. Eso significa que durante este episodio de calor anómalo, no se van a superar los 40 grados; pero lo cierto es que muchas zonas van a tener temperaturas parecidas a las de julio y, en todo caso, todo apunta a temperaturas entre 2 y 3 grados por encima del máximo histórico registrado en octubre desde hace 73 años.

En este caso, no es nada cuantitativamente muy distinto a lo que pasó a principios del mes de septiembre (con máximas sistemáticamente por debajo de lo normal); sin embargo, sí cabe reflexionar sobre si es cualitativamente distinto: al fin y al cabo, como defiende Roberto Granda, estamos en una década especialmente cálida en la que las anomalías cálidas se repiten mucho más.

¿Y luego qué? Esa es la gran pregunta. No hay duda de que el descenso al pozo térmico de enero ya ha empezado y hay buenas sensaciones en torno a la posibilidad de lluvias los próximos tres meses. No obstante, no hay nada claro.

Es más, con los modelos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, no hay motivos claros para esperar lluvias generalizadas en las próximas semanas. Al contrario, el temor a un bloqueo anticiclónico (y el consecuente tiempo estable y seco) durante todo octubre está más que justificado.

