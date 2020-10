Por primera vez el Mar de Laptev en el Ártico no se ha congelado en octubre: el deshielo más grande del que se tiene registro

l

Por primera vez desde que comenzaron a mantenerse registros, la principal "fábrica de hielo" del Ártico aún no ha comenzado a congelarse a finales de octubre. Una causa y a la vez efecto de uno de los años más calurosos que se han dado en el Polo Norte.

Por el aumento de las temperaturas durante el verano del hemisferio norte el Polo Norte pierde una parte de su hielo en los meses más calurosos del año. Este hielo vuelve a recuperarse con el descenso de las temperaturas a partir de otoño. Este año sin embargo las cosas están siendo distintas, tanto que el Mar de Laptev en Siberia aún no se ha congelado. En años anteriores por estas fechas tenía ya varios millones de kilómetros cuadrados congelados.

En una gráfica publicada por el científico Zack Labe se observa cómo de grave es esto en contexto con otros años. Desde 1979 que se tiene registros hasta este 2020, sólo en 2012 se llegó a un mínimo de superficie congelada inferior al de este 2020. Lo que sí que está marcando récords es la duración del deshielo, mientras que a finales de octubre de 2012 el Mar de Laptev ya había recuperado casi todo su hielo, este año aún sigue en mínimos.

