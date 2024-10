Lo más preocupante de Kirk no es que sea un "huracán" en dirección a España: es la transición extratropical que va sufrir por el camino

En los últimos años, los huracanes han aprendido el camino hacia Europa y el mejor ejemplo es Kirk, un ciclón tropical que ha alcanzado categoría 4 y se ha convertido en un "gran huracán" en mitad del Atlántico central.

Durante las últimas horas no ha hecho sino repetirse la idea de que viene hacia España, pero el problema no se llama 'huracán' y cometeríamos un error si nos centráramos en eso. El problema tiene nombre y apellidos y se llama: "transición extratropical".

¿Dónde está Kirk Ahora mismo? Empecemos por el principio. Kirk está en el Atlántico subtropical y se desplaza hacia el norte-noroeste. Durante la noche del domingo aún era un huracán de categoría 2 (con vientos máximos sostenidos de 165 km/h) y seguirá así a lo largo del lunes, mientras va perdiendo fuerza conforme se interna en aguas cada vez más frías.

El martes, si aciertan los modelos, Kirk perderá sus características tropicales y empezará a deshacerse transformándose en una potente borrasca atlántica "con vientos muy fuertes a su alrededor".

Ese será el momento clave. Porque, convertida ya en una borrasca profunda, se moverá hacia el este-noreste y pasará muy cerca del noroeste de la Península. La trayectoria final aún no está clara, pero sí sabemos con bastante certeza que hacia la tarde del martes y el miércoles empezarán a sentirse los temporales en Galicia y el cantábrico.

¿Qué podemos esperar? Aunque este tipo de situaciones son cada vez más comunes, lo cierto es que los ciclones tropicales formándose a latitudes altas no dejan de ser algo anómalo (y demasiado poco estudiado). Por eso, aún hay una gran incertidumbre en la evolución del sistema.

El guión está claro: Kirk sufrirá una transición extratropical. Es decir "su campo de vientos intensos deja de ser localizado, desorbitado, circular, simétrico y pasa a expandirse, volverse asimétrico y perder intensidad". Lo que no sabemos es cómo, cuando y dónde tendrá lugar exactamente esa transición. Y, por lo tanto, no sabemos cómo de duro será el impacto contra la Península.

¿Entonces no será un huracán? No, ni siquiera podemos decir que sean los restos de un huracán. Es otra cosa. Y, pese a no ser tan peligrosa como una tormenta tropical entrando por la ría de Arousa, esa "otra cosa" puede ser una borrasca de con un impacto tremendo.

Kirk, día a día. Pese a la incertidumbre (y teniendo presente que lo mejor es estar pendientes de los pronósticos actualizados), AEMET ha trazado una cronología clara que nos ayuda a prepararnos:

Martes 8: A partir de la tarde del martes, el viento fuerte llegará a los litorales gallegos (con rachas muy fuertes en Galicia, cordillera cantábrica y norte del sistema ibérico). Las lluvias se irán extendiendo por el tercio noroccidental peninsular; aunque es probable que donde sean verdaderamente potentes es en el oeste de Galicia.

A partir de la tarde del martes, el viento fuerte llegará a los litorales gallegos (con rachas muy fuertes en Galicia, cordillera cantábrica y norte del sistema ibérico). Las lluvias se irán extendiendo por el tercio noroccidental peninsular; aunque es probable que donde sean verdaderamente potentes es en el oeste de Galicia. Miércoles 9: Desde las primeras horas del miércoles, las rachas de viento ya estará instalado en toda la Península excepto en el valle del Ebro y en el extremo surooccidental. Las precipitaciones empujadas por estos vientos se extenderán también por buena parte de la Península.

Desde las primeras horas del miércoles, las rachas de viento ya estará instalado en toda la Península excepto en el valle del Ebro y en el extremo surooccidental. Las precipitaciones empujadas por estos vientos se extenderán también por buena parte de la Península. Jueves 10: La borraca seguirá su avance hacia el noreste y eso hará que suu impactó en la Península empiece a debilitarse. Quedará lluvia, frío y viento en muchas zonas del país, pero ya estará en retirada.

NHC

Entendiendo la incertidumbre. Con este esquema cronológico es mucho más fácil entender la incertidumbre que rodea a Kirk. Gracias a los modelos del Centro Nacional de Huracanes de EEUU podemos ver la trayectoria esperada. Lo interesante de la imagen superior es que el "cono" marca las posibles trayectorias del "centro" de la tormenta.

Es decir, que según pase más cerca o menos de las costas de la Península, la situación se complicará más o menos. Por ello, lo recomendable es no perder de vista las actualizaciones de AEMET y el resto de herramientas disponibles.

Imagen | AEMET

En Xataka | Cuándo va a llegar el huracán Kirk a España y qué comunidades autónomas se verán afectadas