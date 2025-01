La noche más dura del invierno: buena parte de España está viendo como sus termómetros se ponen a -10ºC por un frente frío

No, no ha sido una noche como las demás. Casi con toda seguridad, la de ayer fue la noche más fría de lo que llevamos de invierno. Los datos hablan por sí solos: en muchas regiones, los termómetros han caído hasta los -10ºC. Pero lo peor no es eso.

Lo peor es que el invierno no ha hehco más que empezar.

¿La primera ola de frío de la temporada? No. Pese a que el frío está siendo muy intenso y el ambiente es claramente invernal: el fenómeno actual no reune los requisitos para considerarlo una ola de frío.

Como ocurre con las olas de calor, las de frío necesitan tres días consecutivos con temperaturas entre el 5% más bajo de la zona de referencia. Ahora mismo las temperaturas serán extremas en muchos sitios (Cuéllar se plantó ayer en los -12,2 grados); pero no será nada generalizado.

Eso no quiere decir que no vaya a hacer frío. Hará mucho frío, de hecho. Todo el interior de la península está teniendo mínimas cercanas a los -10 grados y eso está provocando heladas generalizadas.

¿Qué está pasando? El asunto de fondo, como explicaba Roberto Granda, es que en realidad la masa de aire que se ha internado en España no es tan fría como parecía. Es más frío de lo normal, sí; pero no es nada especialmente destacable.

Es decir, que las heladas se deben "a la combinación de estabilidad [atmosférica] más una masa de aire muy seco". Y, por lo tanto, el frío superficial se debe, básicamente, al enfriamiento nocturno.

Este es el motivo por el que la 'nortada' no va a durar más de tres días: en el momento en que empiece a haber algo de aire, el "congelador ibérico" se va a gripar.

¿En qué se traduce esto? En que, a partir del miércoles, las mínimas van a ir subiendo en todo el país. En el litoral mediterráneo más aún, por efecto de la DANA retrógrada que puede dejar algo de nieve en Teruel y el Pirineo catalán.

Imagen | ECMWF

