Julio fue, oficialmente, el mes más caluroso registrado en la Tierra durante los últimos 142 años

Ha vuelto a ocurrir, hemos batido de nuevo el record del mes más caluroso que se tiene registro en el planeta. El pasado mes de julio el planeta registró la media de temperatura más alta que se recuerda, la más alta en los últimos 142 años. O dicho de otra forma, desde que tenemos registros globales y regulares.

Según informó la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos, julio fue el mes más caluroso de todos en la Tierra. A pesar de la pandemia en 2020 y en consecuencia el parón industrial y logístico a nivel global, los efectos del cambio climático se han seguido notando. 2021 apunta a ser también uno de los años más calurosos que se recuerda.

Las temperaturas combinadas de la superficie terrestre y los océanos de todo el mundo fueron 0,93 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX. En total, la temperatura promedio fue de 16,73 grados centígrados.

(2 of 5) #July 2021 global surface temp was 1.67°F (0.93°C) above avg -- making it the hottest July recorded to date.https://t.co/xKGLizOml4 via @NOAANCEIclimate #StateOfClimate report #July2021 pic.twitter.com/8hHkF8ndVM