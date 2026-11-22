Jataí es una jaguar melánica con un pelaje predominantemente oscuro, característico del melanismo (coloquialmente, una pantera negra), pesa casi 90 kg y que nació hace aproximadamente cuatro años en el Refugio Biológico de Bela Vista, en Brasil, como cuenta el Correio Braziliense.

Igual que hay gente que se hace varias horas en autobús para quedar con su cita de Tinder, el pasado martes 10 de noviembre, Jataí emprendió un largo viaje de 2.100 kilómetros hasta el Cerrado brasileño, explica la corporación responsable de su refugio de nacimiento: allí tenía una cita para conservar su especie.

Hay match. Jataí salió del refugio gestionado por Itaipu, desde el oeste de Paraná, hasta la Reserva de Conservación Piracema, en el municipio de Almas, en Tocantins. Allí le esperaba un macho elegido por el Programa de Manejo de Poblaciones de Jaguares del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad con un objetivo: intentar tener crías, algo esencial para la supervivencia de este jaguar.

Por qué importa. El jaguar del bosque atlántico está en situación crítica: se estima que hay entre 25 y 53 jaguares adultos en el Corredor Verde de Argentina y Brasil, unas 7,5 veces menos que a principios de los 90. Y los pocos que quedan están dispersos y aislados en los fragmentos de bosque que quedan, lo que dificulta la diversidad genética.

No basta con reproducirse. De hecho, cuando la población es tan pequeña y está separada geográficamente como pasa con estos jaguares, aumenta la consanguinidad, se debilita la especie y aumenta el riesgo de extinción. De ahí que planifiquen los emparejamientos de los jaguares.

Rose Gasparini Morato, veterinaria del Centro Nacional de Investigación y Conservación de Mamíferos Carnívoros (Cenapi/ICMBio), cuenta que el programa tiene como objetivo formar las mejores parejas para que la población en cautiverio se convierta en una herramienta eficaz para la conservación de la especie en estado salvaje, funcionando como un grupo de seguridad. Jataí y su hermana Arapuá son hijas de Nena y Valente, una pareja fundadora, es decir, que fueron rescatados de la naturaleza, por lo que poseen una variabilidad genética esencial para el propósito de conservación de la especie.

Su nuevo hogar. El veterinario de Itaipú, Pedro Teles, detalla para Gaceta do Povo que "Si todo va bien, Jataí tendrá muchas crías y contribuirá a la preservación de este animal, tan importante para nuestro país y para el planeta". Creada en 2016 y con cinco mil hectáreas, la Reserva de Conservación Piracema es el primer centro de cría para la conservación reconocido legalmente en Tocantins y tiene programas de reproducción para especies nativas como tapires, osos hormigueros, pecaríes y pumas.

En esta fase de reproducción, la jaguar estará alojada en un recinto de más de 600 metros cuadrados, construido en medio de la vegetación natural del Cerrado y con agua fresca disponible de una cascada las 24 horas del día.

Un granito de arena. Aunque Jataí tenga crías que alivien la situación de conservación de la especie por el valor de su linaje, los problemas que abocaron al jaguar a la extinción siguen ahí, como la pérdida de su hábitat o la caza. Por otro lado, la reintroducción de animales criados en cautividad siempre supone un riesgo. En pocas palabras: la reproducción es solo el principio.

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