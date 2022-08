Un espectacular tornado de fuego, grabado en vivo y en directo: cómo pueden formarse estos rarísimos fenómenos atmósféricos

El 10 de agosto de 2020, se declaró un incendio al noroeste del condado de Los Ángeles. Esto por si solo no puede ser considerado noticia; ni siquiera curioso. El verano californiano, siguiendo lo que ya es una siniestra tradición, se ha convertido en sinónimo de enormes y salvajes incendios forestales.

Lo curioso es que, en torno a las 4:00 de la tarde, se levantó un tornado de fuego.

Otro incendio en California. El incendio, declarado cerca de Gorman (California), llegó a tener unas 75 hectáreas y no fue demasiado lesivo: no se llevó ninguna vida humana, no hubo daños materiales, no se originó en una zona de especial interés natural. Eso no impidió que un equipo del KTLA-TV Channel 5 se acercara a la zona y que sus cámaras captaran algo tan fascinante como terrorífico... pero permitidme que no lo describa, permitidme que os lo enseñe.

¿Qué es un 'tornado de fuego'? Los tornados de fuego son un fenómeno rarísimo. Tan raro que, aunque se llevan dando durante toda la historia, solo fuimos capaces de documentarlos en 2003, en el tristemente célebre incendio de Camberra. Luego los hemos ido encontrando con cuentagotas, sí; pero es que no es fácil que se den las circunstancias de temperatura, combustible y corrientes de aire, como para que el fuego adquiera una vorticidad vertical y que se forme un remolino similar a lo que todos conocemos como un tornado.

Pero ocurre. No es fácil, no; pero ocurre. Aunque se cree que estos fenómenos ocurrieron en algunos grandes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, normalmente los encontramos en incendios forestales; donde surgen corrientes de aire cálido ascendentes y convergentes. Y aunque hemos registrado tornados de más de un kilómetro de alto y vientos superiores a los 160 km/h, lo cierto es que lo habitual es que sean columnas de aire de unos 25-50 metros de alto y dura pocos minutos.

Un tornado en cámara superlenta. La mejor forma de disfrutar de este fenómeno, sin embargo, sigue siendo otro vídeo. En este caso de The Slow Mo Guys, unos youtubers británicos que recrearon el fenómeno gracias a doce ventiladores rodeando una cubeta metálica al centro llena de queroseno: una espectacular columna de fuego captada en cámara superlenta y además en 4K.

Imagen | KTLA-TV Channel 5]