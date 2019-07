Un bosque como EEUU y China juntos: estos investigadores dicen tener el plan más efectivo y barato para frenar el cambio climático

Los efectos del cambio climático son cada vez más visibles. Este pasado mes de junio fue el más caluroso jamás registrado en Europa por ejemplo. Reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera es clave para combatir esta crisis climática. Si bien hay propuestas para eliminar el CO2 de la atmósfera de manera artificial, el trabajo que hacen las plantas de manera natural es el principal aliado. Una nueva investigación sugiere que si aumentamos la cantidad de árboles de forma masiva, podríamos acabar con los altos niveles de contaminación en la atmósfera.

Los bosques y selvas son los principales encargados de acabar con las ingentes cantidades de dióxido de carbono que emitimos a diario a la atmósfera. Selvas como la del Amazonas son el pulmón del planeta, pero debido a la industrialización global cada vez es más difícil hacer frente. Según el estudio, un programa mundial de plantación masiva de árboles podría acabar con dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero que el ser humano ha emitido a la atmósfera.

Cubrir el 11% de la Tierra con árboles

Todo se basa en ver qué áreas de la Tierra son viables para forestar. Para realizar este análisis los investigadores analizaron 80.000 imágenes de satélite de Google Earth y combinaron los resultados con facotres como la topografía y el clima para descubrir qué áreas se podrían utilizar para plantar árboles. En total indican que hay 1.700 millones de hectáreas sin árboles que podrán utilizarse. 1.700 millones de hectáreas que podrían albergar 1,2 billones de árboles nativos de cada zona.

Las zonas más verdes son las zonas con más potencial de ser forestadas, según el estudio.

Estas cifras parecen altas, y de hecho lo son. Estamos hablando del 11% de la superficie de la Tierra. Para hacernos una idea, sería el equivalente a cubrir todo Estados Unidos y China en conjunto con árboles. Las principales zonas se encuentran en los trópicos, que es done el Sol más impacta en la vegetación. Pero eso no significa que el resto del mundo no contribuya. De hecho, calculan que los seis países más grandes del mundo (Rusia, Canadá, China, EEUU, Brasil y Australia) cuentan con la mitad del área necesaria para el proyecto.

Según los investigadores de la universidad suiza ETH Zürich, que han hecho este estudio, este proyecto no solo es viable, sino que es el más efectivo de todos. Indican que ningún otro método es tan rápido y barato para ponerle fin al cambio climático. Ponerlo en marcha y llevarlo a cabo supondría entre 50 y 100 años, que es lo que se tardaría en plantar los árboles, esperar a que crezcan y "limpiar" la atmósfera de CO2. Estiman que se podría eliminar 200.000 millones de toneladas de carbono. Casi nada.

El último detalle interesante es el coste de este proyecto. No se requiere de nuevas tecnologías que investigar y descubrir, ya que plantar un árbol no es algo que no sepamos hacer. Además es algo especialmente económico, los proyectos actuales más efectivos lo hacen por un coste aproximado de 30 céntimos de dólar por árbol.

Según apunta The Guardian, este estudio también tiene sus detractores. Investigadores como el profesor Simon Lewis de la universidad de Londres, dicen que para este proyecto no se ha tenido en cuenta el carbono que ya está en la Tierra antes de la plantación de los árboles. Comenta que se necesitan cientos de años para alcanzar el máximo almacenamiento. En todo caso, es evidente que una forestación masiva de la Tierra contribuye a cambiar las tendencias del cambio climático, a fin de cuenta son las plantas quienes se encargan de eliminar el carbono. Cuántos árboles hacen falta exactamente ya es otra cosa.

Vía | The Guardian

Más información | Growtherlab

Imagen | @danotis