Así es como crece un pollo dentro de un huevo abierto: la ciencia que hay detrás de un vídeo tan espectacular como comprometido

En los últimos días está circulando un vídeo en el que se puede ver cómo una persona "cultiva" el embrión de un pollo en huevo abierto. El vídeo, no hace falta ni decirlo, bastante espectacular y ha levantado cierto debate en redes sociales. Y eso que, en realidad, no solo no es nuevo, sino que forma parte de una vieja tradición internetera de vídeos sobre este proceso.

Lo cierto es que es difícil saber si el vídeo es real o no. Al fin y al cabo, es un proceso largo y el vídeo está editado. No podemos estar seguros de si el desarrollo del embrión de polo se ha llevado a cabo como nos invita a creer el clip o se han cogido huevos en distinto estado de desarrollo y se han usado para construir un falso proceso de desarrollo. Pero, sea o no sea real, la pregunta más interesante que nos deja el vídeo es si es posible hacerlo.

¿Se puede 'cultivar' un pollo en media cáscara de huevo?

Y, en principio, sí que es posible hacer desarrollar a un pollo en un huevo abierto (o, es más, sin huevo en absoluto). Además, técnicamente es relativamente sencillo. Con buscar un poco en las bases de datos bibliográficas encontramos decenas de procedimientos para hacerlo desde la mitad del siglo XX (y, probablemente, antes). Es más, ya en los años 60 había recursos didácticos sobre cómo hacer este tipo de experimentos en clase de ciencias.

Eso sí, el proceso no es tan sencillo como pueda parecer. Este paper de 2014 explica una forma para hacerlo. Requiere, como es lógico, huevos fertilizados y una manipulación que asegure la esterilidad del medio. Además, hay que controlar el líquido en el que los embriones se están desarrollando.

En el vídeo, se puede ver cómo el "experimentador" inyecta repetidas veces una solución en el interior del huevo. Lo lógico es que se trate de un 'tapón químico'; es decir, un estabilizador del pH que utiliza agua, ácidos y bases para regular el medio en el que el embrión se está desarrollando. Según explican algunos expertos, debería llevar también antibióticos y antimicóticos para preservar el líquido de la mejor forma posible.

En resumen, es algo muy espectacular, pero técnicamente está al alcance de cualquiera con cierta pericia experimentadora.

¿Son necesarios este tipo de vídeos?

Julian Dutton

Probablemente no. De hecho, en la actualidad, este tipo de cosas está prohibida por las normativas de experimentación animal. Al menos, en términos generales. No se pueden crear animales vivos de esta forma sin necesitar un rosario de certificaciones y autorizaciones que tampoco son fáciles de conseguir.

Las técnicas de 'cultivo' de embriones de pollo sin cáscara pueden ser muy útiles para analizar las fases del desarrollo embrionario (y, con buenos modelos animales, puede ser utilizadas para entender mejor el potencial de las nuevas técnicas de edición genética), pero la normativa de la mayoría de países es clara: no se puede convertir la experimentación animal en un espectáculo, es algo demasiado importante para permitirlo.