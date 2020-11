Con 45 metros este sifonóforo es la criatura más larga del mundo, superando con creces a la ballena azul

Cuando a uno le dicen "el animal más grande del mundo" elefante y ballena azul son las dos criaturas que inmediatamente vienen a la cabeza. Lo cierto es que la ballena azul es el animal más grande del mundo, pero hay muchos "peros". También en el mar, en las profundidades de Australia, se encuentra una criatura con hasta 45 metros de longitud.

El pasado mes de abril de 2020 unos investigadores marinos estaban analizando las profundidades de la costa australiana. Se trataba de unos investigadores de Schmidt Ocean Institute, con la misión de analizar y hacer un extenso mapa de la Gran Barrera de Coral. Recientemente de hecho descubrieron un nuevo arrecife de coral de 500 metros de altura. Pero en abril la sorpresa fue mayor, de repente el radar del barco mostró una criatura de más de 45 metros de largo en forma de espiral.

Check out this beautiful giant siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

Complejo describir las características de esta peculiar criatura. Los sifonóforos son una inusuales criaturas marinas que se caracterizan por ser un organismo colonial a pesar de que parece un organismo individual. Es decir, está formado por múltiples clones que se unen y actúan unidos. De este modo se especializan morfológicamente (en la forma y aspecto que tiene) y funcionalmente (en las actividades que realiza).

Los sifonóforos nacen de un mismo óvulo fertilizado y se combinan para crear una criatura mayor capaz de de reproducirse, alimentarse y moverse por el agua. Para esto último utiliza la propulsión a chorro, similar a las medusas. Otra de sus características es la capacidad de emitir luz para atraer y atacar a sus presas.

...when a remotely operated vehicle sees one, the siphonophore quickly gets tossed in the swirling water around the machine (like the one below by @SchmidtOcean). I've seen long strands of siphonophores, occasionally a small spiral, but THIS!? This... pic.twitter.com/LqVQqKHXSx