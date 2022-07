España no va a dejar de arder: así se han quemado 200.000 hectáreas y 2022 se ha convertido en la peor campaña de incendios forestales del siglo

2022 se ha empeñado en pasar a la historia y todo apunta a que lo hará con la peor temporada de incendios en lo que llevamos de siglo. Y es que, según datos basados en imágenes por satélite del organismo EFFIS ('European Forest Fire Information System'), los incendios han arrasado este año 193.247 hectáreas forestales en España.

Es decir, si se confirman los datos sobre el terreno, estaríamos a punto de superar el peor año de las últimas dos décadas y la ola de calor sigue encima de nosotros.

Hemos aprovechado el respiro. Ya avisábamos hace unos días que las temperaturas iban a suavizarse un poco y los equipos lo han aprovechado. Han conseguido reducir a una docena los incendios activos en todo el país. No obstante, el calor extremo y la sequía están aquí para quedarse.

Pero "La campaña pinta muy mal". Y no son palabras nuestras, sino del capitán y analista de riesgos naturales de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Roberto García. Los modelos predictivos no dibujan un escenario cercano en el que la lluvia y durante el fin de semana (con los termómetros por encima de los 45 grados en zonas como el valle de Guadalquivir) las altas temperaturas serán un factor de riesgo en sí mismo. Y no hace falta de recordar que vamos camino de una de las olas de calor más largas de la historia.

De hecho, la AEMET ha anunciado que empezará a emitir predicciones de riesgo de incendios a siete días vista para tratar de mejorar la gestión no sólo de los incendios, sino de toda la actividad agrícola y forestal. Hasta ahora, la Agencia solo facilitaba predicciones a dos días, pero está claro que la situación requiere de más información y de procedimientos de prevención más ajustados.

Predicción del riesgo de incendio para el domingo 24 de julio de 2022

Pero no es suficiente. 2022 va a pulverizar una tendencia de décadas a la reducción de siniestros y hectáreas quemadas; y, mientras tanto, falta muchísimo por hacer. Y no solo una cuestión de los necesarios planes de prevención, de recuperar la actividad económica de las zonas forestales o de asegurar que los medios (humanos y técnicos) son adecuados.

Porque no hay que olvidar que la ley de coordinación frente a los incendios lleva dos veranos congelada en el Congreso y el Ministerio de Transición Ecológica lleva meses trabajando (sin demasiado éxito) en un estatuto de los bomberos forestales que acabe con la precariedad y temporalidad. "Se trata de un verano trágico que hace que tengamos que replantearnos la respuesta a los incendios", dijo hace unos días la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Esperemos que ese replanteamiento sea rápido porque lo necesitamos.