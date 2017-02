No es 'Black Mirror' ni es ficción: el ejército de mini-drones polinizadores es una propuesta real

Según explican en las flores vieron además signos de polinización efectiva (crecimiento de tubos fibrinosos de polen). La especie vegetal en la que se probó fue con L. japonicum, porque su estructura permitía una mejor actuación de los drones y porque está disponible a la venta en Japón en cualquier época del año.

Arriba los drones y las capturas de cómo hacen la polinización, abajo a la derecha las imágenes de los granos de polen del microscopio de fluorescencia.

El coste de la robótica del polen

Estos primeros candidatos a subsanar el problema de la falta de abejas son resistentes al agua, según apuntan los científicos en sus conclusiones, además de lograr polinización híbrida en sus pruebas (de varias especies de plantas). Las aplicaciones que proponen para aprovecharlo son la agricultura, la biomimética y la robótica, planteando ese posible ejército de polinizadores robóticos con GPS e inteligencia artificial.

Los investigadores afirman que los drones son "biocompatibles" y creen que "resultarían familiares" a las abejas y otras especies

Algo que puede preocupar de cara a esta hipotética implantación es si ésta puede afectar a la biosfera de una manera negativa. En Gizmodo han contactado con Eijiro Miyaco, uno de los investigadores, y le han preguntado acerca de si les preocupaba que estas posibles abejas robóticas podrían perjudicar a otras especies, pero el equipo afirma en sus conclusiones que son "biocompatibles" y, según cree el científico, los drones "resultarán familiares" a abejas y otras especies.

Hay que decir que la idea no es estrictamente nueva (ni lo fue de 'Black Mirror' y que en Harvard llevan pensando en algo así desde 2014, aunque no se ha progresado desde aquel punto. No obstante, si no se consiguiese frenar la disminución de la población de las abejas quizás una posible ayuda vendría de la robótica, aunque cada uno de estos drones costaría en torno a los 100 dólares, lo cual requeriría una gran inversión para que hubiese una polinización artificial eficiente.

