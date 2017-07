Este adorable dron esférico y su cámara son los ojos de la JAXA dentro de la Estación Espacial Internacional

Aunque en la actualidad los astronautas y las misiones espaciales en sí son bastante mediáticas, en ocasiones puede que nos hayamos preguntado qué es lo que se hace exactamente en la Estación Espacial Internacional (ISS) o cómo es la vida allí. Para acercar esa rutina tan espacial como especial a la Tierra, la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) ha puesto en marcha un dron para retransmitir lo que ocurre en la ISS.

Hablando del espacio y de un proyecto japonés era poco probable que se tratase del típico cuadrucóptero y efectivamente no tiene este diseño, ni parecido. El pequeño dron "espía" tiene forma esférica e integra una cámara con la que captura fotografías y vídeos del módulo experimental Kibo de la ISS.

Doce hélices y dos ojos que enamoran

Como explica la JAXA en la página dedicada al proyecto, el Int-Ball (así se llama el simpático dron, "Internal Ball Camera") fue fabricado, o mejor dicho, impreso en 3D, mide 15 centímetros de diámetro y pesa 1 kilogramo. Para volar recurre a doce hélices y puede hacerlo de manera autónoma en cualquier dirección y en cualquier momento. En este vídeo queda explicada la estructura y los sensores que tiene, y cómo recurre a unos marcadores instalados en las paredes para guiarse.

Lo que buscan es tener el mismo punto de vista de las instalaciones que tiene un astronauta

El Int-Ball puede controlarse de manera remota desde la Tierra (concretamente desde el Centro Espacial Tsukuba de la JAXA) y las grabaciones pueden revisarse a tiempo real, de modo que pueden enviar feedback a la tripulación. Lo que buscan es tener el mismo punto de vista de las instalaciones que tiene un astronauta, especifican.

Está desde el 4 junio en la ISS (enviado con el cohete estadounidense Dragon), y la JAXA ha publicado algunos vídeos del lanzamiento y del montaje del dron en el módulo Kibo. Si os gustan los dibujos animados y series japonesas el vídeo os encantará, además de que es muy curioso ver cómo se arma un dron en gravedad cero y el diseño del pequeño Int-Ball logra cautivar al momento (por supuesto, tiene unos grandes y adorables ojos).

Un TARS volador y adorable

Según la JAXA la idea es que en un futuro el Int-Ball sea justamente esto: un pequeño supervisor. Explican que la idea es que ayude a promover la automatización y la autonomía en las misiones intra y extravehiculares. Aunque no han especificado cómo podrá ayudar, y no es tan fácil imaginarlo dado que se trata de una pequeña esfera voladora y no de una estructura con brazos articulados (a lo TARS o CASE de 'Interstellar', unos robots asistentes ficticios).

Lo que sí han concretado es que la idea es poder reducir la carga de trabajo de los astronautas un 10%, lo cual corresponde a la toma de fotografías y vídeos de los equipos del módulo para su evaluación. De momento es un testigo continuo de las maniobras de los astronautas y del estado del equipamiento del módulo, así como de todo lo que acontece por allí y (bien de manera autónoma o controlado remotamente) ha decidido grabar.

