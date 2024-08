Este electrodoméstico hay que desenchufarlo para evitar incendios en la cocina. Al contrario que la mayoría, sí puede dar problemas

Dejar enchufada la nevera o el microondas no es problema. Son electrodomésticos que están pensados para dejarse conectados de manera casi indefinida, incluso aunque nos vayamos un tiempo de vacaciones. Sin embargo, hay un electrodoméstico en concreto que es muy importante que nunca lo dejemos conectado cuando ya no lo estemos utilizando.

Nos referimos a la tostadora. Otros dispositivos que tenemos en la cocina no tienen este problema, pero la tostadora en particular sí puede generar importantes problemas si la dejemos conectada. Aunque no esté activada, por su mecanismo es importante que la desconectemos una vez terminemos de calentar el pan.

No es una cuestión de energía, sino de riesgo de incendio. La tostadora es particularmente especial porque los calentadores mantienen calor durante un tiempo y pueden quedar restos acumulados que aumentan considerablemente el riesgo de incendio.

Cuando hayamos terminado de calentar el pan hay que desenchufar la tostadora para evitar que un posible cortocircuito o un fallo eléctrico sea suficiente para incendiar los restos de pan rallado.

Limpiar las migas y evitar que se acumulen residuos es relevante para un buen funcionamiento de la tostadora, pero incluso así es difícil que quede completamente limpia de residuos. Incluso aunque sean pequeños, pueden llegar a suponer un riesgo fortuito de incendio. Debido a ello, siempre es recomendable desenchufar completamente la tostadora. Un electrodoméstico que al contrario que la mayoría, sí puede dar problemas.

De manera equivalente al microondas, que debemos evitar colocarlo en determinadas zonas, con la tostadora lo que debemos evitar es dejarla enchufada.

Una opción que algunas personas puede plantearse es el uso de una regleta para conectar los distintos electrodomésticos. En este caso de la tostadora tampoco es una opción recomendable porque las regletas pueden disponer del conocido como consumo fantasma y en caso de conectar otros electrodomésticos podríamos generar una sobrecarga. En lo relativo a la tostadora, cuando hayamos terminado siempre es mejor desenchufarla. Aquí queda el breve aviso.

Imagen | Wikimedia

