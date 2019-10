La batalla de los termostatos inteligentes acaba de empezar: así es como tadoº quiere plantar cara a Nest, Netatmo y compañía

El mercado de los termostatos inteligentes está en plena ebullición. En poco más de cinco años ha pasado de estar copado por unas pocas marcas a ofrecernos un abanico de opciones lo suficientemente amplio para que la competencia empiece a imponer sus reglas. Las soluciones de Nest, Honeywell, Netatmo o Somfy son algunas de las más conocidas, pero hay otras propuestas que compiten con las de estas marcas sin ningún complejo si nos ceñimos a sus posibilidades de integración y prestaciones.

A pesar de tener un catálogo relativamente escueto, la compañía alemana tadoº es una de las que compiten de tú a tú con las marcas que he mencionado en el párrafo anterior. Nos propone dos gamas de producto: un termostato inteligente disponible como producto independiente o bajo la forma de un cabezal para radiador y un control de climatización inteligente para aire acondicionado. Y algunas de sus bazas son su compatibilidad con los asistentes de voz más populares (Alexa, Google Assistant y Siri a través de HomeKit), adaptación meteorológica o geolocalización.

Descubrir qué tiene de especial una compañía relativamente pequeña de Múnich capaz de competir con gigantes como Nest, que forma parte del entramado de Google, o Netatmo, que está integrada en el grupo francés Legrand, es muy interesante. Por esta razón no hemos dejado escapar la oportunidad de hablar con Christian Deilmann, cofundador de tadoº, actual director de producto de esta marca, y, ante todo, la persona que puede ayudarnos a valorar por qué merece la pena que sigamos la pista a las propuestas de esta compañía. Como veréis a continuación, sus respuestas no tienen desperdicio.

Una empresa decidida a competir con gigantes como Google o Netatmo

Aunque no es una regla infalible, con frecuencia el nombre de una empresa refleja de alguna manera el sector de mercado en el que participa. Microsoft o Intel (esta última marca procede de la contracción de las palabras Integrated y Electronics) son dos buenos ejemplos de esta tendencia. Sin embargo, debo confesar que la marca tadoº en un principio me despistaba. Es evidente que el símbolo del grado delata de alguna forma que su negocio tiene que ver con la climatización, pero no podía asociar la palabra «tado» a nada que conociese, así que decidí «romper el hielo» durante mi conversación con Christian preguntándole acerca del origen del nombre de su empresa.

«Se nos ocurrió durante los primeros días después de fundar la compañía, allá por septiembre de 2011. Nos sentamos y discutimos cómo debía llamarse, pero básicamente queríamos reflejar nuestro propósito en el sector en el que queríamos entrar. Y teníamos muchas ideas. Después de dar muchas vueltas a este asunto nos fuimos a comer a un restaurante japonés, y, como estábamos en modo ‘tormenta de ideas’, se nos ocurrió preguntar a la camarera palabras en japonés que pudiesen encajarnos. Barajamos opciones en múltiples idiomas, incluido el español, pero ella nos sugirió ‘tadaima’, que en japonés significa algo así como ‘¡hola! Ya estoy en casa’. Nos gustó porque queríamos expresar lo placentero que es llegar a casa después de un largo día de trabajo y encontrar un hogar cálido que nos da la bienvenida. Era justo lo que buscábamos», me confesó Christian.

Su respuesta me pareció interesante, pero mi curiosidad acerca del origen de tadoº no acababa ahí. Esta compañía recurrió hace algunos años a una campaña de financiación colectiva, así que no dudé en preguntar a Christian cómo les fue y cuál es su opinión acerca de aquella experiencia. «En aquel momento teníamos suficientes fondos, por lo que nuestro propósito principal no era generar ingresos. Tuvimos esta idea porque teníamos en mente desarrollar un nuevo producto de aire acondicionado, así que se nos ocurrió que si recibía el suficiente apoyo y la campaña era exitosa, lo haríamos. Para nosotros era una forma de comprobar que el esfuerzo que íbamos a hacer para desarrollar el producto realmente merecía la pena. Además, Kickstarter, como es una plataforma internacional, nos resultaría útil para averiguar en qué mercados era mejor recibida nuestra propuesta. Afortunadamente, tuvimos éxito», argumentó el director de producto de tadoº.

«Amazon está presente en muchos países europeos, y creemos que la combinación de su plataforma para teléfonos móviles y su asistente de voz con un porfolio de aplicaciones para el hogar robusto es la mejor opción para los usuarios»

Su respuesta me puso en bandeja mi siguiente pregunta. Y es que esta empresa, más allá del respaldo de esta plataforma de financiación colectiva, cuenta con el apoyo de inversores tan potentes como Amazon o Siemens, por lo que no dudé en mostrar mi interés acerca de lo que conlleva ir de la mano de estas grandes compañías más allá de su respaldo desde el punto de vista financiero. «Tener inversores de este calado nos ayuda a explorar más oportunidades y nos permite acceder a información relevante antes que algunos de nuestros competidores en este mercado. De esta forma podemos tomar las medidas oportunas para ofrecer a nuestros usuarios una experiencia más satisfactoria», me aseguró Christian.

Este es el aspecto que tiene el control de climatización inteligente para aire acondicionado de tadoº.

«Amazon, en particular, está presente en muchos países europeos, y creemos que la combinación de su plataforma para teléfonos móviles y su asistente de voz con un porfolio de aplicaciones para el hogar robusto es la mejor opción para los usuarios. Si el consumidor adopta una plataforma querrá elegir aquellos productos que resuelven necesidades que son importantes para él, así como combinarlos para crear escenarios de uso que pueda invocar utilizando comandos de voz. Esto es precisamente lo que nos ofrece Alexa, pero trabajamos estrechamente con todas las plataformas. También con Google Assistant y HomeKit».

Antes de dar por concluida la primera parte de la entrevista me pareció buena idea plantear a Christian lo importante que es para una compañía alcanzar la rentabilidad lo antes posible, sobre todo si tiene socios tan potentes ante los que de alguna forma puede tener que rendir cuentas. «No es algo estrictamente oficial, pero puedo adelantarte que esperamos ser rentables a finales del año que viene. No puedo darte detalles más precisos, pero en no más de dos años deberíamos alcanzar este hito», aduce Christian.

Seguridad y fiabilidad: dos de los retos a los que se enfrentan los termostatos inteligentes

Llegados a este punto y después de una pregunta un tanto conflictiva, por calificarla de alguna manera, decidí dar un respiro a Christian preguntándole acerca de su mayor éxito y de qué es lo que hace a tadoº diferente de otras compañías del sector. «Iniciar un proyecto siempre es duro. A veces desde fuera parece fácil, pero no lo es. No importa si vas a abrir tu propia cafetería o estás intentando construir Google; se necesita mucha perseverancia, fe y confianza en lo que estás haciendo. Nuestro mayor éxito es haberlo interiorizado y estar dispuestos a invertir la energía que sea necesaria para superar cualquier situación difícil. Creo que esto es lo que nos diferencia también de otros competidores más pequeños que ya no están en el mercado», reflexiona Christian. Sin duda, su argumento es toda una declaración de intenciones.

Una vez superado este breve respiro, volvemos a la carga. Los controles de climatización inteligentes nos permiten actuar sobre la temperatura de nuestra casa de una forma cómoda, remota y flexible, pero, como es lógico, adolecen de más puntos posibles de fallo que los termostatos tradicionales dada su dependencia de nuestra infraestructura de comunicaciones. Tampoco podemos pasar por alto la posibilidad de que representen una brecha por la que podrían colarse algunas de las amenazas que pululan por Internet. Esta es la respuesta que me dio Christian cuando compartí con él esta reflexión:

«Todas nuestras conexiones están encriptadas utilizando cifrado SSL, que es el mismo estándar de seguridad que usan los bancos durante las operaciones on-line. Es muy difícil que un pirata consiga romper nuestra seguridad»

«Podrás seguir ajustando la temperatura de tu hogar incluso si Internet se cae o Telefónica apaga su red por la razón que sea. En estas circunstancias nuestros productos se comportan como un termostato tradicional. No podrás utilizar todas las funciones inteligentes ni controlarlo a través de tu smartphone, pero podrás seguir ajustando la temperatura de forma manual hasta recuperar la conectividad. Como en un termostato clásico», asegura no sin razón.

El cabezal termostático inteligente está pensado para permitirnos controlar la temperatura actuando directamente sobre cada radiador cuando no tenemos acceso a la caldera.

«En lo que se refiere a la seguridad derivada de la conexión a Internet lo cierto es que hemos acumulado mucha experiencia durante los siete años que llevamos desarrollando nuestros productos. Y nunca hemos tenido un problema significativo, lo que me da mucha confianza. Por otro lado, la seguridad de los datos es crucial para nosotros. Todas nuestras conexiones están encriptadas utilizando cifrado SSL, que es el mismo estándar de seguridad que usan los bancos durante las operaciones on-line. Por esta razón es muy difícil que un pirata consiga romper nuestra seguridad», sentencia Christian con convencimiento.

El porfolio actual de tadoº incorpora dos productos: un termostato inteligente, que está disponible como dispositivo independiente y también bajo la forma de un cabezal que se instala directamente en los radiadores, y un control de climatización inteligente para aire acondicionado. Dado lo escueto que es su catálogo me sentí obligado a preguntar al director de producto de tadoº si tienen pensado lanzar una nueva solución a corto plazo. «Recientemente hemos lanzado varias nuevas funcionalidades para nuestros productos actuales que permiten, entre otras cosas, monitorizar la calidad del aire. Es una prestación que realmente puede ayudar a los usuarios a disfrutar un ambiente más saludable en casa. También tenemos una nueva solución profesional que daremos a conocer a finales de noviembre, pero para el mercado de consumo este año no tenemos preparado nada ‘grande’. Solo algunas actualizaciones», puntualiza Christian.

A los españoles nos gustan los termostatos inteligentes

La respuesta que me dio Christian Deilmann cuando le pregunté acerca de la importancia del mercado español para su compañía no deja lugar a dudas: «España es uno de los mercados europeos que más rápidamente están creciendo junto a los países nórdicos. Nuestras ventas en la filial española de Amazon están creciendo mucho y actualmente estamos trabajando también con otras grandes cadenas, como El Corte Inglés, FNAC o Media Markt. Sin embargo, en el pasado el interés de los consumidores españoles por los dispositivos conectados no era tan alto como en Alemania o el Reino Unido debido probablemente a que Google Assistant y Alexa llegaron un poco más tarde al mercado español. En cualquier caso, ahora el español es uno de los mercados que crecen con más fuerza».

«España es uno de los mercados europeos que más rápidamente están creciendo junto a los países nórdicos»

Una forma eficaz de identificar la relevancia de una empresa consiste en valorar qué cuota tiene en aquellos mercados en los que está presente, y Christian no puso ninguna objeción cuando le pedí que compartiese sus cifras con Xataka: «Ante todo nosotros estamos interesados en el mercado europeo. Actualmente nuestra cuota en él oscila alrededor del 30%, pero lo interesante es que estamos creciendo más rápido que el propio mercado, así que nuestra cuota se está incrementando continuamente. Hemos decidido invertir más en marketing con el propósito de continuar creciendo más que nuestros competidores».

Esta perspectiva de crecimiento combinada con el moderado tamaño de tadoº podría provocar que una compañía más grande acabe interesándose en comprar la empresa alemana. Es algo que durante los últimos años ha sucedido muchas veces, así que no dudé en plantear a Christian qué piensa acerca de esta posibilidad. «Ante todo estamos construyendo una compañía grande e independiente. Esto no significa que uno de nuestros principales inversores no pueda en algún momento modificar su participación, o que no podamos recibir una inyección de capital procedente de una empresa de inversiones. Pero nuestro objetivo, en cualquier caso, es construir una compañía independiente», sentenció sin titubear.

Poco a poco nos libraremos de las tareas más farragosas de la casa

Antes de concluir la entrevista no quise desaprovechar la oportunidad de conocer de primera mano qué opina un actor relevante del mercado de la domótica acerca del hogar del futuro. ¿Qué impacto tendrán los dispositivos conectados en nuestra experiencia cuando lleguemos a casa dentro de, por ejemplo, cinco años? Christian Deilmann lo tiene claro: «Creo que nuestro hogar será mucho más servicial, y esto nos permitirá dedicar más tiempo a nuestra familia y nuestras aficiones. En cierta medida ya lo estamos viendo, pero podremos despreocuparnos completamente de tareas banales como pasar el aspirador, fregar los suelos o programar la climatización de nuestra casa. Nuestros hogares nos recibirán con un mayor confort. Además, serán más inteligentes porque, por ejemplo, el aire acondicionado se activará y desactivará automáticamente en función de si una habitación está o no ocupada por alguna persona». Parece realista porque no estamos lejos de algo así. Y pinta bien, ¿verdad?

Más información | tadoº