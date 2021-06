Aspiradoras Conga de Cecotec no funcionan por WiFi: tras una semana con problemas todavía no ha llegado la solución

Los problemas aparecieron el pasado 3 de junio. Desde entonces, decenas de usuarios están teniendo fallos de conexión con sus aspiradoras Conga de Cecotec. Lo que parecía un error de red puntual se ha extendido en el tiempo y está inutilizando casi por completo las aspiradoras de Cecotec, hasta tal punto que solo pueden limpiar con el modo manual.

Tras varios días de quejas por parte de algunos consumidores, la compañía finalmente ha reconocido los problemas de conexión que afectan a múltiples modelos Conga, principalmente los de la serie Conga 3000, Conga 3490, Conga 3690, así como modelos más potentes y recientes como las Conga 4090 y Conga 5090.

Las Conga están "Fuera de línea"

La aplicación de la Conga no permite realizar ninguna acción, apareciendo el robot aspirador como 'Fuera de línea'.

"Desde hace cuatro días o así, mi Conga Cecotec 3490 Elite no funciona bien", nos explica un usuario afectado. "No aparece ningún mensaje, simplemente no puedo conectar con ella de forma remota. Es como si estuviera fuera de línea".

Inicialmente pensó que era un 'bug puntual', pero ya no puede utilizarla desde la aplicación y debe limpiar de manera manual, dándole al botón. "Lo que más me molesta es no poder configurarla para que limpie una zona de la casa, algo que solo puede hacerse desde la app", explica este usuario.

Estos problemas de conexión están afectando de manera desigual. Desde Xataka hemos contactado con múltiples afectados y pese a que inicialmente parecía un fallo concreto en función del modelo, hemos encontrado dos usuarios con un mismo modelo (Conga 4090), donde a uno de ellos le funciona y a otro no. Esta misma línea puede verse en redes sociales, donde hay usuarios a quienes un modelo concreto sí les funciona y otros usuarios con el mismo modelo tienen problemas.

El fallo generalizado es que al acceder a la aplicación, el robot aspirador aparece como "Fuera de línea", por lo que no deja realizar ninguna acción. Desde Cecotec han emitido un breve comunicado donde explican que "es posible que durante unas horas, en la app, Conga aparezca como "fuera de línea". Sin embargo, el error lleva varios días afectando a los usuarios y ya han pasado horas desde el comunicado y todavía sigue presente.

"Hacia cosas raras así que decidí restaurarla a fábrica, no me dejaba y la desvincule del teléfono y ya ha sido imposible volver a vincularla", explica otro usuario afectado.

Una de las soluciones que plantea Cecotec es utilizar el robot de forma manual: resetear la Conga pulsando el botón 'Home' durante 5 segundos hasta escuchar un pitido y volver a pulsar hasta escuchar la locución. A partir de ahí podremos iniciar la limpieza desde el botón central.

Los distintos modelos de la Conga utilizan aplicaciones distintas. Los problemas de conexión están afectando de manera desigual.

En el caso de modelos más antiguos como la Conga 1090 o modelos más nuevos como la Conga 6090, hemos contactado con usuarios a quienes sí les funciona. Los robots de Cecotec utilizan una aplicación distinta para los diferentes modelos. Unas diferencias en los sistemas de las aspiradoras que muestra como cada robot aspirador puede comportarse de una manera distinta.

De un fallo con las operadoras a una incidencia interna

Inicialmente Cecotec apuntó a un problema con las operadoras. Según explica CuartaCobertura, Cecotec recomendó a los usuarios contactar con las compañías telefónicas, que estaban haciendo actualizaciones en los routers. Para ello se debía llamar al proveedor y pedir generar una red de invitados de 2,4 GHz no híbrida. Después de eso, vincular la Conga de nuevo al router.

Hola @Lowi_es ahora resulta que la culpa es vuestra... Segun cecotec x eso solo falla la conga y el resto de dispositivos va bien con la red wifi... pic.twitter.com/Y4M2Xl5e2d — Sr. Vader (@SrVadder) June 3, 2021

Sin embargo, esta solución no ha sido efectiva para los usuarios afectados. Según comprobado Xataka, los problemas afectan a usuarios de distintas compañías telefónicas.

Algunos usuarios han empezado a apuntar a un "fallo de los servidores", si bien desde la compañía no han anunciado que así sea. Desde Xataka hemos contactado con Cecotec para conocer más detalles sobre estos problemas de conexión, pero desde el fabricante no nos han ofrecido más información por el momento. Actualizaremos en cuanto la compañía comparta la solución.

En Xataka | En busca del mejor robot aspirador en calidad precio: recomendaciones de compra en función del uso y seis modelos destacados