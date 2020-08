YFI (yearn.finance) es la criptomoneda que ha explotado a lo Bitcoin, y cada una ya vale incluso más: de 32 a 32.000 dólares en mes y medio

Yearn.finance (YFI) es una criptomoneda lanzada en julio que no deja de sorprender. Su precio está por encima de los 32.000 dólares, lo que le ha hecho convertirse en la moneda virtual con más valor unitario, aunque en capitalización de mercado sigue muy lejos de las grandes, ocupando el puesto 27. No es la primera vez que en el mundo cripto se supera el valor de Bitcoin, por lo que el verdadero hito de YFI a ojos del mercado está en la rápida explosión de su valor.

Desde que se lanzara el 18 de julio por unos 32 dólares, su precio se ha multiplicado por 1.000, alcanzando los más de 32.000 dólares mencionados. O lo que es lo mismo, ha crecido un 99.900% en apenas mes y medio de vida. No es de extrañar cuando, en tan solo siete días, YFI creció un 35.000%.

Qué hay detrás de YFI

Andre Cronje, fundador de Yearn.finance

Yearn.finance, o YFI, se enmarca dentro del concepto de DeFi (Decentralized Finance) o finanzas descentralizadas. Según Binance, el término alude a "un ecosistema de aplicaciones financieras construido sobre redes blockchain", cuya ventaja es que proporciona "fácil acceso a los servicios financieros, especialmente, para aquellos sujetos que se encuentran aislados del sistema financiero actual".

El fundador de Yearn.finance es Andre Cronje, desarrollador sudafricano de gran experiencia en las criptomonedas y en el sector de las fintech. Al anunciar YFI, Cronje habló del lanzamiento de todo un ecosistema bajo el nombre de yearn.finance (yearn.finance, ytrade.finance, yliquidate.finance, yleverage.finance, ypool.finance, yswap.exchange).

Originalmente, Cronje diseñó yearn.finance para mover automáticamente fondos entre didx, Aave y Compound, plataformas en las que invertir en criptomonedas estables. Con ello, el usuario se olvida de dónde hay más rentabilidad en préstamos, para que sea el sistema autónomo el que analice y decida todo en función de dónde puede haber más rentabilidad.

Algo muy curioso es que al anunciar el token el 17 de julio, todo el suministro de YFI fue distribuido a los usuarios en tres fondos de liquidez separados (yEarn, Balancer y Gobernanza), para que fuera la comunidad la que llevara la gobernanza de forma descentralizada y justa, según Cronje.

Es algo que se está cumpliendo a rajatabla. En esta entrada en los foros podemos ver cómo el fundador se opone a una propuesta argumentando por qué no sería buena, pero sin tomar la decisión última, al dejarla en manos de los usuarios: "Como siempre, la decisión depende de la comunidad, y feliz de apoyar el resultado".

Una criptomoneda que no se utiliza para lo que fue lanzada

Gráfico de Coincost.com

Lo más interesante del anuncio de YFI es que su desarrollador aseguraba que se trataba de "un token de suministro 0 completamente sin valor", algo en lo que puso mucho énfasis: "Reiteramos, tiene 0 valor financiero. No hay pre-minado, no hay venta, no, no puede comprarlo, no, no estará en uniswap, no, no habrá subasta. No tenemos nada de eso".

"Tiene 0 valor financiero", defendía su creador al lanzarla

La meta era utilizar el token YFI como parte del voto en las decisiones alrededor de la plataforma, pero su popularidad y la confianza en su desarrollo, junto a la falta de controlm están haciendo que se intercambie en Binance o Uniswap como otra criptomoneda. Al igual que con el Bitcoin, hay un número máximo de tokens de YFI, 30.000 unidades, aunque en este caso sí están en circulación casi al 100% (29.963).

Para ganar YFI, los usuarios pueden comprar directamente en traders como Binance, algo que no es la fórmula preferida por su creador, o bien se pueden hacer depósitos de fondos a los pools de liquidez de la plataforma, entre los que figuran los mencionados ytrade.finance o ypool.finance.