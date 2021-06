El Salvador, donde Bitcoin es una moneda de curso legal, tiene un plan para obtener energía limpia y minarla: usar los volcanes

Esta semana hemos asistido a todo un hito en el mundo de las criptomonedas y del dinero, en general. El pasado miércoles El Salvador se convertía en el primer país que convertía Bitcoin en una moneda de curso legal. Una medida de lo más llamativa (que, por supuesto, ha elevado el valor de la cripto), pero que no ha estado exenta de polémica.

Dejando de lado las implicaciones a nivel económico que tiene la implantación de Bitcoin como moneda de curso legal, un punto interesante es que ahora toca ponerse a minar esas criptomonedas. Dicho proceso consume energía, nada más y nada menos que unos 129 TWh a nivel global (el 0,6% del consumo energético mundial, aunque hay matices), así que El Salvador ha anunciado un plan para hacerlo con energías renovables: aprovechar los volcanes.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋 This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT

Así lo ha expresado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter. En una serie de publicaciones, Bukele asegura haberle dado instrucciones a LaGeo (empresa estatal de energía geotérmica) para elaborar un plan para ofrecer instalaciones de minería de Bitcoin con energía "muy barata, 100% limpia, 100% renovable y con cero emisiones". La clave reside en usar los volcanes, que no son precisamente escasos en El Salvador.

En otro tweet, el presidente afirma que sus ingenieros han cavado un nuevo pozo que "proporcionará 95 MW de energía geotérmica" y que ya se está empezando a diseñar un centro de minería de Bitcoin a su alrededor. Eso que se ve en el vídeo es vapor de agua y el principio es sencillo: el agua caliente se convierte en vapor y ese vapor mueve una turbina que genera la energía eléctrica.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋



Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.



What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L