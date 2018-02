Nuevo robo masivo en criptodivisas: desaparecen 170 millones de dólares en Bitgrail

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el segmento de las criptodivisas es lo atractivo que resulta para los cibercriminales. Si hace unas semanas asistíamos al mayor robo de criptodivisas de la historia en Coincheck, ahora nos encontramos con un nuevo robo masivo.

Se trata del que ha sufrido el 'exchange' o mercado de cambio de criptodivisas italiano Bitgrail. La empresa ha informado de que han desaparecido 17 millones de Nano (XRB), que al cambio actual de unos 170 millones de dólares.

Los responsables de Bitgrail indican en un comunicado en su web que esas pérdidas se deben a "actividades fraudulentas" y también señalan que se ha informado a las "autoridades competentes" con el asunto siendo investigado por la policía.

NANO on BitGrail have been stolen.



Unfortunately there is no way to give it back to you at 100% (we only got 4 MLN XRN right now).



The devs, as you have guessed, dont want to collaborate