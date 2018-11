Un criptomillonario quiere construir una "Smart City basada en Blockchain": la utopía de una sociedad libre que cambiaría al mundo

Imaginemos una nueva ciudad con casas, apartamentos, mercados, colegios, un campus universitario, un centro deportivo e incluso un banco. Ok, no suena a nada que no conozcamos hoy día, la diferencia está en que todo esto formaría parte de una supuesta ciudad inteligente basada en tecnología Blockchain, lo que, afirman, daría a sus habitantes una libertad sin precedentes al no estar ligada a los sistemas y reglas que tenemos en todo el mundo. ¿Suena utópico? Sin duda, ¿será posible? Su creador asegura que sí.

El responsable de esta loca idea es Jeffrey Berns, un abogado especialista en protección al consumidor de 56 años y uno de los primeros inversionistas en Ethereum, que hoy día es el criptomillonario fundador de Blockchains LLC, una compañía que busca implantar el uso de la tecnología en varios campos de la vida diaria para ayudar a la humanidad, o al menos eso es lo que aseguran sobre el papel.

A inicios de este 2018, Blockchains LLC saltaba a los titulares de todo el mundo gracias a la compra de más 27.000 hectáreas de terreno en el Centro Industrial Tahoe-Reno (TRIC) en el norte de Nevada, Estados Unidos. La transacción se realizó por 170 millones de dólares e inmediatamente surgieron todo tipo de especulaciones, donde todo apuntaba a que este terreno sería usado para fabricar una mina para criptodivisas.

All the speculation stops now! We are excited to announce that we are building the first smart city based on blockchain technology from the ground up. Complete with schools, businesses, renewable energy and homes. #blockchainsandbox pic.twitter.com/4i0I2dNxtS