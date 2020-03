El coronavirus desata el pánico entre las criptodivisas: los bitcoin caen alrededor de un 20% y Ethereum casi un 30%

Las criptodivisas suelen ir a su aire en el ámbito económico, pero el impacto del coronavirus también se ha dejado sentir en este mercado: los inversores parecen haber decidido que necesitan liquidez y están vendiendo bitcoins, Ethereum o XRP a lo bestia, porque la caída de estas monedas virtuales está siendo una de las más pronunciadas de toda su historia.

De hecho bitcoin ha caido más de un 20% según CoinMarketCap, algo que ha arrastrado —como suele ocurrir— al resto de este segmento. Ethereum cae más de un 28%, XRP supera el 20% de caída y hay casos aún peores que superan el 30% de caída en tan solo 24 horas.

La situación es extraña, sobre todo si tenemos en cuenta que las criptodivisas llevan tiempo considerándose como un valor refugio para muchos. Mientras los mercados iban por un lado, las criptodivisas solían ir por otro, y la influencia de los ciclos económicos tradicionales que se aprecian en los mercados bursátiles no solían tener impacto en las criptodivisas.

Eso ha cambiado en las últimas horas: la caída de las criptodivisas es extraordinaria y global. En Coinmarketcap la inmensa mayoría de las criptodivisas que se monitorizan acumulan pérdidas de entre el 20 y el 30%, y solo casos extraordinarios como el de Tether —ahora mismo sufriendo un anómalo repunte— se salvan de una situación de pánico generalizado.

En CoinTelegraph apuntan a que el coronavirus ha sido en realidad causa indirecta de esta caída tan espectacular: lo que ha determinado este fenómeno ha sido el anuncio de Trump con las medidas que Estados Unidos ha tomado para contener la recién declarada pandemia.

How did $btc go from being a hedge against bad stuff to getting washed out and trading like a risk asset? When things go from bad, to very very bad like they did last week, investors take leverage down as fast as they can. They book profits to make up for other losses. Ouch.