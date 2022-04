El comprador del NFT del primer tuit intenta venderlo por 48 millones de dólares y la máxima oferta que recibe es de 280 dólares

Pagó 2,9 millones de dólares por el NFT del primer tuit de Jack Dorsey en marzo de 2021. Ahora lo ha intentado revender, con nefastos resultados. Sina Estavi es un emprendedor de origen iraní especializado en el mundo cripto y conocido por comprar el primer tuit. Una adquisición que ahora ha intentado revender por una cantidad mayor pero el mercado parece que ha cambiado radicalmente.

El pasado jueves anunció en su cuenta personal de Twitter que iba a vender el NFT y prometió que la mitad de las ganancias se donarían a organizaciones benéficas. Unas ganancias que, según sus previsiones serían de al menos 25 millones de dólares.

Pese a que Estavi pagó 2,9 millones de dólares, colocó el NFT en OpenSea por unos 48,8 millones de dólares. Unas 16 veces más de lo que le costó a él. Una semana después, cuando la puja finalizó, la máxima oferta que había recibido fue de unos 280 dólares. Una cantidad irrisoria en comparación con lo solicitado.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

‌‌‌‌‌‌

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0