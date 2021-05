Coinbase, Binance y los principales exchanges de criptomonedas se caen en pleno pánico por el batacazo

El mercado de las criptomonedas está viviendo uno de sus días más complicados en los últimos años. Los principales valores se han desplomado a un ritmo asombroso y los principales 'exchanges' de criptomonedas están teniendo problemas para gestionar la avalancha de usuarios que está accediendo a sus carteras.

Coinbase, una de los principales casas de cambio de criptomonedas informa que está caído: "estamos viendo algunos problemas en Coinbase y Coinbase Pro y somos conscientes de que algunas funciones pueden no funcionar con total normalidad. Estamos investigando estos problemas y proporcionaremos actualizaciones lo antes posible".

No es el único. Binance, otro de los grandes exchanges informa que ha pausado algunos retiros, previsiblemente para hacer frente al pánico vendedor que puede apoderarse de muchos usuarios en situaciones de grandes caídas de valor.

″Los retiros de $ETH y ERC20 están temporalmente deshabilitados debido a la congestión de la red. Gracias por su paciencia y disculpas por las molestias ocasionadas", explican desde Binance.

