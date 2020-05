Calibra, el monedero digital de Facebook, pasa a ser Novi y surgen detalles de cómo funcionará con WhatsApp para transferir dinero

Calibra se presentó en junio de 2019 junto a Libra, la criptomoneda respaldada por Facebook y otros socios. Mientras que la segunda es la criptomoneda en sí, Calibra es el monedero digital y la plataforma exclusiva de Facebook para operar dicha criptomoneda. Ahora, a casi un año de su presentación y sin lanzamiento aún, ha sido rebautizada a Novi.

Según ha anunciado la filial de Facebook, Calibra cambia su nombre y marca a Novi. Novi es un acrónimo de las palabras latinas 'novus' y 'vía', haciendo referencia a una "nueva manera" de utilizar el dinero. Esto, claro, cuando entre en funcionamiento, ya que de momento ni Libra como criptomoneda ni Novi como cartera están disponibles. Además del cambio de nombre, el diseño se ha modificado ligeramente para representar "el movimiento fluido de las monedas digitales", de ahí que mantenga el símbolo de las olas de Libra.

Interoperabilidad con WhatsApp y sin comisiones por pagos entre amigos

Novi ha dejado ver algunos detalles extra de cómo funcionará la aplicación. El servicio contará con una aplicación propia desde la que gestionar toda la cartera del criptomoneda Libra. Pero aparte de esto, también estará integrada en aplicaciones de mensajería instantánea propias de Facebook. Es decir, estará integrada en Facebook Messenger y en WhatsApp.

Las transacciones realizadas con Novi llegarán al instante según explica la marca, y no habrá "cargos ocultos" por ello. Sin embargo eso no significa que no veamos algún tipo de comisión para transacciones estándar. En cualquiera de los casos, parece ser que podremos asociar nuestra cartera de Novi a la cuenta de WhatsApp para enviar rápidamente pagos a los contactos que tengamos.

Para poder utilizar Novi se requerirá de que el usuario verifique su identidad con un documento de identificación gubernamental (pasaporte, DNI...). Se requerirá de esta verificación y de que primero se lance de forma oficial para los usuarios, Novi dice que llegará primera a un número limitado de países, pero no ha especificado cuáles son esos países. Tampoco ha especificado cuál será la fecha de lanzamiento, que está directamente condicionada por el lanzamiento de Libra.

Un año de incógnitas, socios retirados y dudas con los reguladores

El lanzamiento de Libra por parte de Facebook y sus socios no está siendo fácil. Avisa Novi en el comunicado oficial que "no hemos cambiado nuestro compromiso a largo plazo de ayudar a las personas de todo el mundo a acceder a servicios financieros asequibles". A casi un año de su presentación aún debe resolver los problemas y dudas que genera a los reguladores de diferentes países donde busca operar.

Libra se presentó de la mano de grandes socios para Facebook como son PayPal, Visa, MasterCard, Coinbase, Spotify, eBay o Uber. En cuanto Estados Unidos o la Unión Europea abrieron investigaciones al respecto algunos de estos socios han abandonado el barco. En las últimas semanas la criptomoneda hizo un cambio radical en su estructura para ser más un servicio similar a PayPal que a una criptomoneda como Bitcoin. Veremos si esto impulsa que llegue antes al mercado.

