Bitcoins a 0,32 dólares: así ha afectado la caída de Amazon Web Services a los 'exchanges' de criptodivisas

Que las grandes plataformas en la nube tengan sus servidores caídos provoca situaciones desastrosas: en muchos casos servicios muy utilizados dejan de funcionar total o parcialmente, pero las cosas pueden ponerse feas también para los mercados de compraventa de criptodivisas.

Es lo que está ocurriendo en algunos de esos 'exchanges' en Asia, donde el servicio de AWS está caído por ejemplo en Tokyo. Eso ha provocado inestabilidad en los sistemas de estos mercados, que a su vez ha sido aprovechada por algunos inversores que supuestamente han podido comprar un bitcoin a 0,32 dólares cuando su valor real ronda los 10.200 dólares en estos momentos.

Según Dobey Wan, una de las socias de Primitive Ventures, los problemas en Amazon Web Services han hecho que muchos exchanges asiáticos hayan sufrido problemas graves en sus sistemas que han habilitado operaciones de compraventa extraordinarias si los clientes tenían órdenes a precio limitado (limit order).

Many Asian exchanges see price instability (and trades were able to execute, yes you can buy extremely cheap Bitcoin if you had limit orders there) pic.twitter.com/SZ30iqBjX3

En una de esas imágenes se puede ver cómo el valor del bitcoin va cambiando de forma coherente rondando los 10.100 dólares cuando de repente da un salto para para situarse durante unos instantes en 0,32 dólares.

Ese es el momento en el que se podrían haber activado esas órdenes de compra a precios absurdos pero que quizás hayan sido aprovechados aparentemente por algunos clientes de servicios como BitMax, uno de los afectados por las caídas, aunque no hay confirmación oficial de que alguien haya comprado BTC a ese precio en este u otros exchanges.

La propia Wan afirma que "algunos han logrado retirar esos fondos con éxito" completando esas operaciones a precio de absoluta ganga, algo que también es coherente con la gráfica de compras en el exchange CITEX -fijaos en esa larga columna verde a la derecha de la gráfica- que plantea un pequeño gran desastre para estos mercados de compraventa de criptodivisas.

