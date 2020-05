TSMC, el gran proveedor de semiconductores para Apple, AMD o NVIDIA, producirá chips de 5 nanómetros en los EE.UU

TSMC anuncia que invertirá 12.000 millones de dólares en la creación de una fábrica de chips en Arizona, creando 1.600 puestos de trabajo para producir parte de sus chips de 5 nanómetros. La empresa de Taiwán es la mayor fundición de semiconductores del mundo y entre sus clientes se encuentran marcas como Apple, quien utiliza sus transistores para la producción de sus procesadores Apple AX.

La apertura de esta fábrica en tierra norteamericana se nos presenta como una victoria de Trump, quien ha hecho campaña para intentar eliminar la dependencia de Asia en la producción de chips. Según el Wall Street Journal, tanto el Departamento de Estado como de Comercio de los EE.UU han estado implicados en las conversaciones con TSMC.

Fabricar chips cada vez más pequeños es caro y complejo, pero es un salto importante a nivel de rendimiento y eficiencia. Estos chips de 5 nanómetros serán los protagonistas absolutos entre 2021 y 2022, no solo para Apple con sus futuros Apple A14, también para otros como AMD con su arquitectura Zen 4, Intel o NVIDIA.

La construcción de la fábrica en los Estados Unidos está prevista para 2021, con el inicio de la producción a partir de 2024. Antes de esa fecha, TSMC producirá sus chips de 5 nanómetros desde Taiwán, para los que ha invertido 17.000 millones en otra planta y desde la que suministrará inicialmente a Apple para los próximos iPhone.

Siguiendo las fechas estimadas, se espera que los chips de 5 nanómetros lleguen inicialmente desde Asia para que en el futuro, una vez se haya expandido su uso, puedan ser producidos parcialmente desde una localización más próxima a empresas norteamericanas como Apple.

"El acuerdo refuerza la seguridad nacional de los Estados Unidos en un momento en que China está tratando de dominar la tecnología punta y controlar las industrias críticas", expresaba el Secretario de Estado, Mike Pompeo.

