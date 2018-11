Por qué los iPhone y otros productos de Apple son vulnerables al helio

El interior de los móviles está compuesto de centenares de pequeñas piezas, todas ellas ensambladas con esmero. Pero si se introduce agua o polvo en el interior se pueden dañar los componentes y el dispositivo dejar de funcionar. Para evitarlo los fabricantes sellan las entradas e incluso en algunos modelos como el iPhone Xs tenemos resistencia IP68 que nos permite sumergir el móvil. Sin embargo a raíz de un accidente fortuito se ha puesto de manifiesto que los iPhone son vulnerables al helio.

Lo más llamativo no solo es que afecta seriamente al funcionamiento, sino que ocurre con otros dispositivos de Apple como los iPad o Apple Watch. Aunque no parece ocurrir lo mismo con la mayoría de móviles Android. Vamos a explicar cuál es la razón de este fallo técnico, por qué los productos de Apple se ven afectados y cuál es la respuesta que da la compañía ante este peculiar fenómeno.

Cómo se descubre la "alergia" de los iPhone al helio

Eric Woolridge es un administrador de sistemas en el hospital Morris de Illinois. A través de un detallado texto en el subreddit de Sysadmin describe cómo descubrió que los iPhone dejaban de funcionar al entrar en contacto continuo con el gas helio. Durante el día 8 de octubre, múltiples trabajadores del hospital acudieron a él porque sus iPhone habían dejado de funcionar sin motivo aparente. Justo ese día el hospital había instalado una nueva máquina de imagen por resonancia magnética (IRM) lo que llevó a Eric a pensar que había algún tipo de emisión magnética que dañaba los iPhone. Era muy extraño, ya que únicamente los dispositivos Apple del centro se vieron afectados. Todos los iPhone, pero también varios iPads y Apple Watch, así hasta 40 personas según relata Woolridge. Sin embargo ningún Samsung, Motorola o móvil Android apareció con problemas. Tampoco un viejo iPhone 5.

La respuesta a esta situación la tenemos en el helio. ¿Y qué tiene que ver con la máquina de resonancia? Básicamente que en el momento de la instalación hubo una fuga de helio y hasta 120 litros se dispersaron por el hospital durante cinco horas. Una cantidad importante de helio y suficiente para afectar a los dispositivos.

Una fuga de helio en un hospital provocó que todos los iPhone, iPad y Apple Watch dejasen de funcionar. Más de 40 afectados por el problema pero únicamente se detectaron productos de Apple.

Después de este "descubrimiento", varios usuarios han intentado replicar el problema en sus casas y han visto como efectivamente se vuelve a repetir. El helio afecta a los iPhone y los bloquea por completo. No se conectan a la red móvil, no cargan y tampoco reaccionan ante los toques de pantalla. Aunque después de un tiempo poco a poco se van recuperando. Después del incidente del hospital, el administrador de sistemas comenta que varios de los Apple Watch siguen sin tener la pantalla táctil correctamente incluso pasados unos días.

Arriba podemos ver un vídeo grabado originalmente por el propio Woolridge donde muestra el problema con un iPhone 8 Plus y una bolsa llena de helio. El móvil deja de funcionar a los ocho minutos y el reloj empieza a fallar. Un pequeño experimento que confirma un problema que afortunadamente parece tener una explicación lógica.

Por qué el helio afecta a los productos de Apple (y a algunos Android)

iFixit es una organización dedicada a la reparación de dispositivos y también uno de los referentes en cuanto a descubrir cómo funcionan por dentro los móviles. En un detallado artículo nos describen cuál es la fuente del problema con el helio y por qué únicamente afecta a los productos de Apple.

Los culpables de esto son los chips de silicio MEMS (sistemas microelectromecánicos), utilizados para los giroscopios y acelerómetros del móvil. Los átomos de helio son muy pequeños e interactúan con estos sistemas causando interferencias. Aunque si todos los smartphones utilizan giroscopio, ¿por qué solo los de Apple habrían dado problemas? Podría tratarse de un bug, pero al afectar tanto dispositivos iOS como con WatchOS era extraño. La respuesta estaría en el tipo de sistemas electrónicos que Apple incorpora.

Normalmente los fabricantes apuestan por osciladores de cuarzo a 32KHz. Pero desde hace unos años Apple incorpora osciladores de una compañía especializada, SiTime. En concreto el modelo SiT512, que es de los osciladores con menor consumo del mercado. Pero precisamente la compañía SiTime reconoce desde hace un tiempo un problema con el helio y las pequeñas partículas de gas, un fenómeno que está estudiado desde 2013 pero han dejado en segundo plano frente a las ventajas de su oscilador más nuevo.

Los nuevos osciladores de cuarzo utilizados por Apple son más eficientes, pero también se ven más afectados por las posibles entradas de pequeñas partículas de gas como el helio.

Sin embargo, es importante señalar que otras empresas como InvenSense Motion han reconocido que sus sensores más recientes también pueden verse afectados por el helio, aunque comprueban que una vez el helio se aparta sus componentes deberían volver a la normalidad. Es el caso de móviles como el Pixel 3, cuyo chip de estabilización de imagen está producido por InvenSense. Una importante compañía de sensores que también ha trabajado con Apple pero que habría perdido algunos contratos en favor de Bosch.

La utilización de MEMS avanzados para chips específicos tiene múltiples ventajas, pero también añade complejidad en su fabricación. Una estructura donde el helio puede interferir seriamente. Por tanto, el gas afecta principalmente a Apple debido al tipo de MEMS que utiliza, fabricados por una empresa que no acostumbra a trabajar con el resto de fabricantes. Esto no impide que otros móviles Android puedan verse afectados por el helio, pero según la experiencia relatada por Woolridge la mayoría de smartphones no incorporan sistemas tan sensibles.

Apple es consciente y ya lo avisa en sus condiciones de seguridad

La marca de la manzana es consciente de la afectación y así lo refleja en su información de seguridad. Tal y como podemos leer, la exposición de los iPhone en entornos de sustancias químicas puede dañar al dispositivo:

Condiciones explosivas y otros factores atmosféricos: la carga o utilización del iPhone en áreas cuya atmósfera es potencialmente explosiva, como aquellas con un alto nivel de concentración de sustancias químicas inflamables, vapores o partículas (por ejemplo, grano, polvo o metales en polvo) puede ser peligrosa. Exponer el iPhone a entornos con altas concentraciones de sustancias químicas industriales ( incluso cerca de gases licuados en evaporación, como el helio ) puede dañar o afectar al funcionamiento del iPhone.

Si vuestro dispositivo ha sido afectado y no muestra signos de encenderse, la recomendación es dejarlo al aire libre durante aproximadamente una semana. En ese tiempo el helio debería disiparse y la batería descargarse. Después, deberemos conectarlo de nuevo y completar la batería al máximo. Si se siguen estos pasos, el dispositivo debería volver a funcionar con normalidad

Pese a lo estrafalario del problema, es una situación muy bien conocida por los fabricantes de móviles. Tanto es así, que los tests con helio son algunas de las pruebas habituales para comprobar el sellado de vacío. Al final las condiciones de los consumidores distan mucho de las de laboratorio, pero las grandes empresas deben asegurar que sus productos están protegidos ante todo tipo de efectos adversos, incluso aquellos que como el helio difícilmente nos afecten en el día a día.