Qualcomm ya tiene listos sus chips Wi-Fi 6E para smartphones y routers con los que tener conexiones más rápidas y estables

El Wi-Fi 6E es el próximo estándar de la conexión inalámbrica que se está desplegando a lo largo y ancho del mundo. Como extensión de Wi-Fi 6 (de ahí la E en su nombre), busca ofrecer conexiones menos congestionadas y más rápidas. Pero para eso también se requieren dispositivos compatibles, por lo que Qualcomm ya tiene listos sus chips para smartphones y routers con los que hacer uso de este nuevo estándar.

Recién anunciados, los chips de Qualcomm compatibles con Wi-Fi 6E llegarán a finales de año a los fabricantes de smartphones. Sin embargo los fabricantes de routers ya pueden disponer de ellos de forma inmediata.

Qualcomm FastConect 6700 y FastConnect 6900 son las dos opciones que ofrece el fabricante para la conectividad Wi-Fi 6E. Con el primero de ellos se aseguran que se pueden alcanzar velocidades teoréticas de hasta 3 Gbps mientras que el segundo permite llegar a 3,6 Gbps. En ambos casos hay compatibilidad con el tamaño máximo de canales Wi-Fi de 160 MHz.

Si bien Qualcomm anima a los fabricantes de smartphones apostar por los chips FastConnect 6700 o 6900, es probable que estos decidan esperar a verlo implementado en los Snapdragon directamente. Actualmente los últimos Snapdragon vienen con FastConnect 6800, que no incluye soporte para las redes 6 GHz.

Las opciones para routers compatibles con Wi-Fi 6E

Adicional a los FastConnect para smartphones, Qualcomm también ha anunciado un total de cuatro opciones para fabricantes de routers. Son los siguientes:

Qualcomm Networking Pro 1610: Hasta 16 conexiones Wi-Fi 6/E y una velocidad pico de 10,8 Gbps gracias a un procesador A53 Quad-core a 2.2 GHz.

Qualcomm Networking Pro 1210: Hasta 12 conexiones Wi-Fi 6/E y una velocidad pico de 8,4 Gbps gracias a un procesador A53 Quad-core a 2.2 GHz.

Qualcomm Networking Pro 810: Hasta 8 conexiones Wi-Fi 6/E y una velocidad pico de 6,6 Gbps gracias a un procesador A53 Quad-core a 1.8 GHz.

Qualcomm Networking Pro 610: Hasta 6 conexiones Wi-Fi 6/E y una velocidad pico de 5,4 Gbps gracias a un procesador A53 Quad-core a 1.8 GHz.

Como ya vimos, Wi-Fi 6E cuadruplica el espectro para pasar de los 400 MHz en los que se opera a 1.600 MHz disponibles. Esto es una descongestión considerable para las conectividades y permitirá otras ventajas como tener canales más amplios. Wi-Fi 6E también mejora y añade métodos de multiplexación para la forma en la que se distribuyen las señales por parte de los dispositivos. Finalmente, implica velocidades teóricas más rápidas y una menor latencia en la coenxión.

Pero todo eso no va a ser posible si no se populariza el estándar y hay suficientes dispositivos compatibles con él. Veremos a lo largo de este año si eso ocurre. Y claro, también se tiene que aprobar su despliegue e implementación por parte de las redes. De momento lo ha hecho en Estados Unidos, pero no en Europa.

