NVIDIA prepara su GeForce RTX 3080 Ti: más y más datos apuntan a su lanzamiento a finales de mayo

La familia RTX 3000 está a punto de crecer. Ya llevamos semanas viendo cómo las nuevas GeForce RTX 3080 Ti aparecen preparadas en palés o en sus cajas para la venta, pero ahora incluso están ya en manos de algún usuario que ha tenido acceso a un modelo de Gigabyte.

Se espera que las nuevas gráficas, que se sitúan a caballo entre las RTX 3080 y las RTX 3090 actuales, se presenten el próximo 31 de mayo. La principal mejora está en su sistema de memoria, que ahora cuenta con 12 GB de memoria GDDR6X.

No solo eso: según los datos filtrados esa memoria además se beneficiará de un bus de 384 bits que es el mismo que el que se usa en las RTX 3090 y que permite aumentar el ancho de banda de este importante componente.

Just to confirm from my end - the RTX 3080 Ti 12GB is certainly real, and coming soon™️.



I obviously blacked out the background to protect someone, but that's a real 3080 Ti someone I know has their hands on... pic.twitter.com/sn18aNbboa