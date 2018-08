NVIDIA apunta al lanzamiento de las GeForce RTX 2080 en Gamescon 2018 con un teaser trailer revelador

Hace unas horas hemos conocido la nueva arquitectura Turing de NVIDIA y la presentación de sus tarjetas gráficas profesionales, las nuevas Quadro RTX 8000, RTX 6000 y RTX 5000. Todo apuntaba a que ese sería el "aperitivo" de lo que llegará en unos días, y ahora hay más datos que consolidan esa opinión.

De hecho ha sido la propia compañía la que refuerza los rumores de un inminente lanzamiento de sus NVIDIA GeForce RTX 2080. El nombre aún no es oficial, pero el teaser publicado por NVIDIA deja demasiadas pistas a las que serán las prometedoras sucesoras de las actuales GTX 1080. Si el teaser no nos engaña, tendremos anuncio de las nuevas gráficas de consumo de NVIDIA en unos días, en la feria Gamescon 2018 que se celebra en Alemania.

Demasiadas pistas en un teaser revelador

La arquitectura Turing que ya se ha presentado con todo su armamento en el sector de las gráficas profesionales haría acto de presentación durante esa feria dedicada a los videojuegos para desembarcar también en una nueva familia de gráficas de consumo de NVIDIA.

Parece un escenario perfecto que de hecho demuestra esa apuesta redoblada por el mundo del gaming con el que NVIDIA ha llegado muy lejos. El teaser trailer oficial permite vislumbrar algunos detalles de esas nuevas gráficas como su ventilador o el diseño de su parte posterior, pero el discurso es siempre el mismo: prepárate para el juego.

En ese vídeo no aparece de forma clara a qué se refiere NVIDIA con este anuncio, pero no hace falta porque los indicios son constantes. En las conversaciones en aplicaciones móviles o en Discord entre los gamers que aparecen en el vídeo se muestran pistas claras con nombres de usuario como RoyTeX (RTX), Zenith20, Mac20 y Not11(lo que parece descartar una teórica familia 11xx), y Eight Tee (otra pista a la presentación de la versión 2080 como protagonista).

También es posible ver cómo en uno de los mensajes aparecen las coordenadas (50.968495,7.014026) de una localización Colonia, en Alemania, donde se celebra Gamescon. Ese último apunte parece innecesario, porque lo único que sí muestra de forma clara NVIDIA en el vídeo es el hashtag #BeForTheGame acompañado de el lugar del anuncio (Colonia) y la fecha, 20 de agosto de 2018.

Como suele decirse, blanco y en botella.

