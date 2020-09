Este es el aspecto de las AMD Radeon RX 6000, las gráficas que quieren ponérselo difícil a las RTX 3000 de NVIDIA

El segmento de las tarjetas gráficas está más animado que nunca: NVIDIA acaba de presentar su familia RTX 3000, pero los usuarios pronto tendrán otra opción interesante a la que acudir, ya que AMD lleva tiempo preparándonos para su arquitectura RDNA2.

La familia de tarjetas gráficas AMD Radeon RX 6000 será la gran rival de esas RTX 3000 de NVIDIA, y aunque su presentación oficial no llegará hasta finales de octubre, la compañía ya ha mostrado las primeras imágenes de su diseño con triple ventilador.

En la imagen oficial que han compartido en AMD se muestra una tarjeta que ocupa dos slots y que cuenta con tres ventiladores con un diseño llamativo y que demuestra que la refrigeración, una vez más, es parte esencial de estas nuevas gráficas.

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ