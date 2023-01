Apple lleva años buscando la autosuficiencia en el diseño de sus componentes. Ya le queda poco para lograrlo

Hace unos días, Bloomberg (siempre Bloomberg) adelantó los planes de Apple para fabricar su propio chip celular, que integre tanto la señal de datos móviles como el WiFi y el Bluetooth. Un paso más para lograr una autosuficiencia, al menos en el diseño de sus componentes, que empezó hace mucho.

Aunque este paso no estaría listo hasta 2024 o 2025, solo confirma un rumbo por parte de Apple que esta vez se cobraría a Broadcom como víctima, la empresa que produce el chip WiFi y Bluetooth para Apple. La novedad adicional estaría, además de en ser diseñado por la propia Apple, en combinar ambas conexiones con la red celular, algo que presumiblemente se traduciría en una mejora en la autonomía del terminal. ¿Qué le queda a Apple por llevar al diseño doméstico?

Dentro de un producto de Apple podemos ver varios componentes que ya están diseñados por la propia empresa, como los chips de los iPhone y iPad desde 2010, cuando llegó el A4, que se ha extendido hasta el A16 Bionic actual; así como los de la serie M, que empezaron a llegar a los Mac en 2020 y a los iPad en 2021. En el caso de los Mac fue Intel quien se quedó por el camino a costa de la voluntad de Apple de controlar los plazos y las capacidades de sus chips mediante su diseño.

La fabricación corre a cargo de TSMC (una dependencia excesiva por parte de Apple) y Samsung, las únicas empresas del mundo capaces de fabricar en masa en la arquitectura que demanda Apple y en los plazos que requerían los últimos dispositivos.

Sin embargo, otros componentes como las pantallas no han sido adoptadas todavía por Apple como parte de su estrategia de diseño propio. Aunque llevan tiempo en la hoja de ruta. Samsung y LG son los principales proveedores de paneles para Apple, aunque en función del dispositivo, hay más, como Sharp o Japan Display.

Desde hace casi cinco años se ha publicado sobre la voluntad de Apple de desarrollar sus propios paneles, y aunque los plazos originales fijaban en 2020 el momento de empezar a pasarse a sus propias pantallas microLED, el alto coste y la evolución tecnológica insuficiente obligaron a posponer los planes. La idea venía de mucho atrás: de cuando Apple compró LuxVue en 2014.

Este tipo de paneles, tan prometedores como caros, empezarán a incorporarse en las diagonales más pequeñas, para acabar pasando a dispositivos mayores una vez sus costes se hayan contenido. La filtración reciente de Gurman, que cuenta que el primer microLED que montará Apple tendrá como destino el Apple Watch Ultra de 2024, encaja con esa hipótesis.

Otra compra de Apple, la de la división de módems de Intel en 2019, tiene que ver con la autosuficiencia en desarrollo tecnológico. Los iPhone 14 Pro de 2022 equipan el módem X65 de Qualcomm, con soporte de 5G mmWave y hasta 10 Gbps de descarga. Este componente tiene fecha de caducidad si lógica si hacemos caso a la hoja de ruta evidenciada por Apple y a su compra de 2019.

Los sensores de imagen para el módulo de cámaras de los iPhone quedan como un componente que sigue siendo de diseño ajeno, siendo Sony quien los monta, y con rumores recientes que no apuntan a que Apple vaya a encargarse de su diseño, sino todo lo contrario: continuarían apostando por Sony como proveedor. Apple, como otros fabricantes, se encarga de todo lo que ocurre a nivel de software con la cámara, pero la óptica viene de Sony.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi