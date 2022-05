AMD despliega la artillería en los 'chromebooks': sus chips Ryzen 5000 C 'Zen 3' nos prometen hasta 13 horas de autonomía

La inercia que ha adquirido AMD desde la llegada de la primera revisión de la arquitectura Zen le ha resultado muy favorable, pero la que ha conseguido despuntar de una forma rotunda ha sido la microarquitectura Zen 3, que llegó a los PC de sobremesa a finales de 2020, y solo unos pocos meses después desembarcó también en los ordenadores portátiles.

Ya entonces la interesante relación rendimiento/vatio que tienen estos microprocesadores nos invitaba a prever que acabarían llegando a los chromebooks, y, aunque han tardado en hacerlo, los primeros chips con microarquitectura Zen 3 para estos equipos ya están aquí.

AMD ha presentado cuatro nuevos procesadores Ryzen 5000 pertenecientes a la serie C que son capaces de procesar simultáneamente hasta 16 hilos de ejecución, incorporan gráficos Vega y tienen un TDP de 15 vatios. Además, al igual que las demás CPU de esta familia, los está fabricando TSMC empleando su fotolitografía FinFET de 7 nm. Suena muy bien.

AMD Ryzen 5000 Serie C: especificaciones técnicas



núcleos / hilos arquitectura gráficos frecuencia máxima caché l2 + l3 frecuencia gpu tdp ryzen 7 5825c 8/16 Zen 3 Vega 4,5 GHz 20 MB 1,8 GHz 15 vatios ryzen 5 5625c 6/12 Zen 3 Vega 4,3 GHz 19 MB 1,6 GHz 15 vatios ryzen 3 5425c 4/8 Zen 3 Vega 4,1 GHz 10 MB 1,5 GHz 15 vatios ryzen 3 5125c 2/4 Zen 3 Vega 3 GHz 9 MB 1,2 GHz 15 vatios

Hasta 16 hilos de ejecución y 13 horas de autonomía

Los nuevos procesadores Ryzen 5000 C no son los únicos chips que tiene AMD para competir en el segmento de los chromebooks. De hecho, estas CPU van a convivir con los Ryzen y Athlon 3000 C, que implementan la microarquitectura Zen y en adelante van a quedar relegados a la gama media. Los Ryzen 5000 C se posicionarán en el segmento prémium, por lo que los encontraremos en los equipos de esta categoría más ambiciosos.

Como cabe esperar los nuevos chips, según AMD, nos entregan un rendimiento más alto (los Ryzen 3000 C procesan como mucho 8 hilos de ejecución simultáneamente) y una autonomía máxima de 13 horas. El más ambicioso de todos ellos, el Ryzen 7 5825C, trabaja a una frecuencia de reloj máxima de 4,5 GHz e incorpora 20 MB de caché de nivel 2 y 3, unas especificaciones que sobre el papel lo colocan a la altura de muchos procesadores Ryzen 5000 para ordenadores portátiles convencionales.

En la siguiente diapositiva AMD compara el rendimiento de los nuevos Ryzen 5000 C con el de los Ryzen 3000 C, y, como podemos ver, los nuevos chips se imponen con una claridad insultante. La diferencia más abultada surge en el escenario de prueba multihilo, pero es comprensible si tenemos en cuenta que el Ryzen 7 5825C procesa simultáneamente 16 threads, y el Ryzen 7 3700C solo puede lidiar a la vez con 8 hilos de ejecución.

Una de las características diferenciales de los chromebooks, más allá de su precio, si los comparamos con los ordenadores portátiles convencionales es su autonomía. Y en este territorio lo que nos promete AMD también pinta bien. Según esta compañía su Ryzen 5 5625C doblega con claridad a un procesador Intel Core i5-1135G7, aunque lo ideal es que tomemos este dato con prudencia hasta que tengamos la oportunidad de comprobarlo cuando uno de los nuevos chromebooks caiga en nuestras manos.

Los primeros 'chromebooks' con CPU Ryzen 5000 C están a punto de llegar a las tiendas

AMD ha confirmado que durante las próximas semanas llegarán a las tiendas los primeros chromebooks equipados con los nuevos procesadores Ryzen 5000 C con microarquitectura Zen 3. El Elite C645 G2 de HP integrará hasta un chip Ryzen 7 5825C, y el Spin 514 de Acer también nos propondrá en su configuración más ambiciosa esa misma CPU. Ambos equipos cuentan con almacenamiento SSD con interfaz PCIe 3.0 NVMe, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.